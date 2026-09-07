Μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες: Ποιοι θα δουν μειώσεις – Παραδείγματα και πίνακες

Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 περιλαμβάνει η δέσμη μέτρων που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ και εξειδίκευσε σήμερα, Δευτέρα (7/9) το οικονομικό επιτελείο.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση μηδενίζεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για όσους είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-φυσικά πρόσωπα που έχουν άνω του 50% του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα, κατά αναλογία με ό,τι εφαρμόστηκε για τους νέους έως 25 ετών και για τους πολύτεκνους. Η μείωση του φόρου εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2026 (δηλώσεις 2027).

Η σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, αποσκοπεί πέρα από την ενίσχυση του εισοδήματός τους, στην κινητροδότηση αφενός των σημερινών παραγωγών να παραμείνουν στον αγροτικό τομέα και αφετέρου στην προσέλκυση νέων αγροτών, με απώτερο στόχο την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, τονίζει το οικονομικό επιτελείο.

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα για όσους είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-φυσικά πρόσωπα που έχουν άνω του 50% του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα (245.907 φυσικά πρόσωπα) φορολογούνται σήμερα αυτοτελώς με την κλίμακα των μισθωτών.

Ποιοι θα δουν μειώσεις

Μειώσεις θα δουν 47.091 από τους 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω 47 χιλιάδες αγρότες δηλώνουν περίπου 56% του συνολικού εισοδήματος (850 εκατ. από τα 1,5 δισ. ευρώ). Το μέγιστο ύψος οφέλους ανέρχεται σε 2.900 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 87 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής της απαλλαγής και 56 εκατ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται.

Παράδειγμα 2: Αγρότης με δύο τέκνα με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 1.540 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται.

Παράδειγμα 3: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 5.083 ευρώ και τώρα θα πληρώνει 2.183 ευρώ, όφελος 2.900 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από τον Νοέμβριο 2026 θα ισχύσει και η επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, όπoυ η ωφέλεια για τους αγρότες θα αυξηθεί καθώς θα υπάρχει απαλλαγή και του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στον ΕΦΚ (σύνολο 50,8 λεπτά εκ των οποίων 41 λεπτά το λίτρο ΕΦΚ και 9,8 λεπτά ΦΠΑ επί του ΕΦΚ).