ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδο 1,9% σημείωσε το ΑΕΠ το β’ τρίμηνο εφέτος

Η ελληνική οικονομία κατέγραψε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% το β' τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ σε σχέση με το α' τρίμηνο εφέτος η άνοδος ήταν 0,3%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην αύξηση της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης, των ιδιωτικών επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.

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Oικονομία

Ελληνική σημαία - Άνοδος οικονομίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άνοδο 1,9% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το β’ τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.
  • Σε σχέση με το α’ τρίμηνο εφέτος, το ΑΕΠ κατέγραψε άνοδο 0,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
  • Την αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% στήριξαν κυρίως η άνοδος των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 6,1% και η αύξηση της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 1,3%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άνοδο 1,9% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το β’ τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Ενώ, σύμφωνα επίσης με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς από την ΕΛΣΤΑΤ, σε σχέση με το α’ τρίμηνο εφέτος καταγράφηκε άνοδος 0,3%.

Για την αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% υπήρξαν οι εξής μεταβολές στα βασικά μεγέθη:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,7% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης 1%).
  • Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 6,1%.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 2,2%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 6,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,7%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 3,7%. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 8,3%.

Μεταξύ του α’ και του β’ τριμήνου εφέτος, σημειώθηκαν οι εξής μεταβολές:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,9%, αλλά εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2,1%).
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 2,2%.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,5%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,4%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,6%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 0,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,3%.
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