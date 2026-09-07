ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδο 1,9% σημείωσε το ΑΕΠ το β’ τρίμηνο εφέτος

Η ελληνική οικονομία κατέγραψε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% το β' τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ σε σχέση με το α' τρίμηνο εφέτος η άνοδος ήταν 0,3%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην αύξηση της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης, των ιδιωτικών επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.