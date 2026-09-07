ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο μετά τους πυροβολισμούς εναντίον του 55χρονου στα Πατήσια – Το επεισόδιο πριν 20 ημέρες και τα σενάρια που εξετάζονται

Βίντεο ντοκουμέντο, δευτερόλεπτα μετά την ένοπλη επίθεση σε βάρος του 55χρονου, στα Πατήσια, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το επεισόδιο συνέβη λίγο πριν από τις 5 το πρωί της Δευτέρας (7/9), στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου, όταν δύο άτομα που, σύμφωνα με μαρτυρίες φορούσαν κράνη και φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, πλησίασαν τον 55χρονο και άνοιξαν πυρ εναντίον του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες πυροβόλησαν τρεις φορές με διαφορά μερικών δευτερολέπτων, ενώ είχε προηγηθεί διαπληκτισμός. Αμέσως μετά, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

Ο 55χρονος, αλβανικής καταγωγής, τραυματίστηκε στα πόδια και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο βίντεο που μεταδίδει η ΕΡΤ, καταγράφονται οι στιγμές μετά τους πυροβολισμούς. Ο τραυματίας είναι πεσμένος στον δρόμο, ενώ κάτοικοι της περιοχής έχουν βγει από τα σπίτια τους, προκειμένου να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί. Ο 55χρονος φοράει μόνο το εσώρουχό του, στοιχείο που δείχνει ότι αιφνιδιάστηκε, μάλλον κάτι άκουσε και βγήκε άρον άρον από το σπίτι του, στον δρόμο, ώστε να δει τι συμβαίνει. Μετά τους πυροβολισμούς κατέρρευσε στο οδόστρωμα, όπου και τον εντόπισαν οι διασώστες.

Τρεις κάλυκες και μία βολίδα στο σημείο

Οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στην περιοχή εντόπισαν ίχνη αίματος και περισυνέλεξαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Παράλληλα, αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά την επίθεση.

Είχε προηγηθεί κι άλλο επεισόδιο με πυροβολισμούς πριν από 20 ημέρες

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κατέσχεσαν μία μοτοσικλέτα έξω από το σπίτι του θύματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ανήκει στον 55χρονο ή ενδεχομένως ανήκει στους δράστες της ένοπλης επίθεσης. Θα ερευνηθεί, ωστόσο, προκειμένου να συλλεχθεί γενετικό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ACTION 24, πριν από περίπου 20 ημέρες, είχε συμβεί ξανά επεισόδιο με πυροβολισμό στον ίδιο δρόμο και ενδέχεται τα δύο περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους. Ενδεχομένως η πρώτη επίθεση να ήταν ένα «προειδοποιητικό μήνυμα».

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ο 55χρονος δεν φέρεται να έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδεχομένως κάτι κρύβει σε σχέση με τις δραστηριότητές του και φοβάται να το αποκαλύψει.

Ωστόσο, οι αρχές φαίνεται πως εξετάζουν και το ενδεχόμενο το κίνητρο να ήταν πιο προσωπικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι την ώρα της επίθεσης, ο γιος του 55χρονου, που δουλεύει νύχτα, επέστρεφε στο σπίτι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο γιος διαπληκτίστηκε με κάποια άτομα, που ενδεχομένως τον περίμεναν έξω από το σπίτι. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο πατέρας άκουσε τη φασαρία και βγήκε από το σπίτι για να δει τι συμβαίνει, φοβούμενος, ενδεχομένως, ότι κάποιοι επιχείρησαν να κλέψουν τη μοτοσικλέτα του.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

«Μάλωναν, τσακωνόντουσαν και μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί»

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο ACTION 24 τα όσα άκουσε ότι προηγήθηκαν και την στιγμή των πυροβολισμών, που, όπως λέει, είχαν απόσταση μερικών δευτερολέπτων μεταξύ τους.

«Πρέπει να ήταν γύρω στα 4-5 παιδιά, τα οποία ακούγονταν πολύ έντονα και πέρασαν από εδώ μπροστά, μάλωναν, τσακώνονταν, μίλαγαν πολύ δυνατά. Και μετά ακούστηκε ο ένας πυροβολισμός, μετά από 10 δευτερόλεπτα ξανά πάλι. Ακούγονται τα πιτσιρίκια και μετά γύρω στα 30 δευτερόλεπτα ακούστηκε ο τρίτος πυροβολισμός. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και τυχαίο που περνούσαν τα πιτσιρίκια από εδώ. Δεν ξέρω αν ήταν για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και τέτοια», ανέφερε η κάτοικος.