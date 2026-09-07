Ηράκλειο: Σώος εντοπίστηκε ο ανήλικος που αγνοούνταν με SUP

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Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούνταν ενώ επέβαινε σε σανίδα SUP στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Για τον εντοπισμό του είχε στηθεί ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή πλωτών σκαφών του Λιμενικού, πλοίου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex, επαγγελματικού τουριστικού σκάφους και ιδιωτικών σκαφών.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών είχε στηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς αγνοούνταν ο ανήλικος αλλοδαπός χειριστής SUP στη θαλάσσια περιοχή Δύσκος.

Στην περιοχή είχαν σπεύσει δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα πλοίο της δύναμης Frontex, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, ένα τουριστικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Παράλληλα, είχε προγραμματιστεί να μεταβεί στην περιοχή και ένα επιπλέον περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Οι συνθήκες στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς στη θαλάσσια περιοχή επικρατούσαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των δυνάμεων που συμμετείχαν στις έρευνες.

Τελικά, ο ανήλικος εντοπίστηκε και βρέθηκε σώος, με αποτέλεσμα η επιχείρηση έρευνας να ολοκληρωθεί.