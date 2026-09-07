Τραγωδία στην Ινδία: 6 νεκροί από κατάρρευση πενταώροφης φοιτητικής εστίας – Μάχη στα συντρίμμια για εγκλωβισμένους

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Στους έξι ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί. Οι αρχές της Ινδίας επιβεβαίωσαν τους θανάτους, ενώ τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν πυρετωδώς στα συντρίμμια για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων.

Το πενταώροφο κτίριο, που βρίσκεται στη συνοικία Σάτια Νικετάν, στο νότιο τμήμα της ινδικής πρωτεύουσας, όπου ζουν πολλοί σπουδαστές, κατέρρευσε χθες, Κυριακή.

🚨Tragic incident in delhi. One person has died after a multi-storey building of a boys’ PG hostel in South-West Delhi collapsed on Sunday afternoon, with around 40-50 students feared trapped under the rubble. Hope everyone is safe🙏🏻 pic.twitter.com/Es3b6zygnJ — Aviii (@aviiiiii31) September 6, 2026

Τα αίτια της τραγωδίας

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, στο υπόγειο του κτιρίου διεξάγονταν εργασίες την ώρα που κατέρρευσε, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το κτίριο αυτό στο νότιο τμήμα της πολης κοντά σε κολλέγια και πανεπιστήμια είχε υπόγειο και πέντε ορόφους και χρησιμοποιείτο για τη στέγαση φοιτητών.

«Είναι βέβαιο ότι υπήρχε νερό στο υπόγειο του κτιρίου, και λόγω της συσσώρευσης νερού, λόγω των εν εξελίξει επισκευαστικών εργασιών, το παλιό κτίριο κατέρρευσε», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής των αρχών του Νέου Δελχί, Ρέκχα Γκούπτα.



Ένα από τα βασικά δημόσια νοσοκομεία της Ινδίας, το All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) του Νέου Δελχί, ανακοίνωσε ότι δέχθηκε δέκα τραυματίες.

«Από τους 10, οι 5 είχαν ήδη καταλήξει όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλος ένας που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση υπέκυψε στα τραύματά του», διευκρίνισε το AIIMS σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Επιχείρηση διάσωσης στα συντρίμμια

Τα συνεργεία διάσωσης, με τη συνδρομή της πυροσβεστικης και της αστυνομίας, συνέχιζαν σήμερα τις έρευνές τους με τη βοήθεια εξοπλισμού και εκπαιδευμένων σκύλων για να βρεθούν τυχόν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.



Εκατοντάδες φοιτητές διαμένουν στη συνοικία Σάτια Νικετάν. Στην Ινδία, όπου υπάρχουν παράνομες κατασκευές, σημειώνονται συχνά καταρρεύσεις κτιρίων.

Η αστυνομία αναζητά τον ιδιοκτήτη του κτιρίου, μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, χαρακτήρισε «οδυνηρό» το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ