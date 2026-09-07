Γεωργιάδης για Σαμαρά: «Αν βγάλεις τον ήχο από το βίντεο, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου;» – «Το γινάτι βγάζει μάτι»

«Αν βγάλεις τον ήχο και το δεις μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Πείτε μου μια διαφορά» Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό για τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο Action24, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας, υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς, στο βίντεο που δημοσίευσε, επικεντρώθηκε σε ζητήματα όπως τα Τέμπη, η διαφθορά, οι απευθείας αναθέσεις και η ακρίβεια, χωρίς να αναγνωρίζει, όπως είπε, ούτε ένα θετικό στοιχείο από τα οκτώ χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ.

«Κανείς από εμάς δεν είπε ότι δεν χωράει στη ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς. Το αν ο ίδιος θέλει να είναι εκτός της ΝΔ, είναι δική του επιλογή», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, για να προσθέσει: «Βλέπετε έναν άνθρωπο που έχει αυτή την αντίληψη, να έχει μεγάλη δυνατότητα σύμπτωσης με την κυβέρνηση;».

«Ο Αντώνης Σαμαράς δεν βρήκε ούτε ένα θετικό»

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Άκουσα το βίντεο, αν έβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Πείτε μου μια διαφορά. Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος αλλά δεν μπορεί σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό 8 χρόνια, αυτό είναι παράλογο. Αντιπαθεί τον Μητσοτάκη, δεν τον γουστάρει, ένα θετικό δεν βρήκε στη ΝΔ;».

«Το γινάτι βγάζει μάτι»

«Υπάρχει μια παροιμία που λέει το γινάτι βγάζει μάτι, είναι χοντρό το γινάτι, είναι κρίμα», είπε ακόμη ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, σημείωσε: «Αν επιλέξει να κάνει κόμμα δεν θα είναι πολιτικός αντίπαλος; Τι θα είναι, πολιτικός σύμμαχος; Αν το επιλέξει πάμε σε πολιτική μάχη, λυπηρό είναι, δεν μου αρέσει αλλά…».

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Αλέξη Τσίπρα, απορρίπτοντας την άποψη περί πολιτικού «rebranding» του πρώην πρωθυπουργού.

«Δεν μίλησε και πολλές φορές για τον Τσίπρα. Στην αντιπολίτευση αναφέρθηκε στο τελευταίο 5λεπτο της ομιλίας του στη ΔΕΘ. Μίλησε για το όραμα της επόμενης 4ετίας, τις παροχές, τις επενδύσεις», είπε, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει rebranding, ο Αλέξης του 2026 λέει ό,τι είπε ο Αλέξης του 2015. Πάλι οι θυρίδες, πάλι οι υπερπλούσιοι…».

Δείτε βίντεο:

«Το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο μεγάλος ασθενής, δεν τραβάει»

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση και στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας: «Το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο μεγάλος ασθενής, δεν τραβάει, επειδή δεν τραβάει εμφανίστηκε ο Τσίπρας, το ότι δεν τραβάει δημιουργεί συνολική ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα, δεν δημιουργεί εναλλακτικό τρόπο διακυβέρνησης και συγκυβέρνησης, γενικά είναι ωσεί παρών».

Αναφερόμενος, τέλος, στο ενδεχόμενο σχηματισμού «κυβέρνησης των ηττημένων», ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστήριξε ότι ένα τέτοιο σενάριο δεν μπορεί να προκύψει αριθμητικά χωρίς τη συμμετοχή του ΚΚΕ.

«Deja vu. Το 2023 δεν μιλάγαμε για κυβέρνηση ηττημένων τον Μάιο; Δεν μπορεί να γίνει τέτοια κυβέρνηση στην Ελλάδα, δεν βγαίνει μαθηματικά. Για να γίνει αυτό στην Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει και το ΚΚΕ. Υπάρχει περίπτωση να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη; Κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει στην Ελλάδα», ανέφερε.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, κατέληξε υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση: «Η Ελλάδα ή θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ ή θα έχει χάος και ακυβερνησία. Δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Όποιος δεν το λέει αυτό καθαρά στον κόσμο, λέει ψέματα».

«Μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι»

«Μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι, αν θα είμαστε θα φανεί στο τελικό χειροκρότημα. Σήμερα δυνατότητα συγκυβέρνησης δεν υφίσταται γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει στο συνέδριο να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ», κατέληξε.