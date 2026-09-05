ΔΕΘ: Πρόγραμμα δωρεάν ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος μέσω των Κέντρων Υγείας, ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Την έναρξη προγράμματος δωρεάν ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκδήλωση «Το ΕΣΥ όπως το θες εσύ – Απολογισμός έργου», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα αξιοποιήσει τις μονάδες των Κέντρων Υγείας για τον έλεγχο του πληθυσμού για τον καρκίνο του δέρματος.

«Screening όλου του πληθυσμού για τον καρκίνο του δέρματος»

«Ξεκινάμε με χρήματα του ΕΣΠΑ με όλες τις μονάδες μας από τα Κέντρα Υγείας θα κάνουμε screening όλου του πληθυσμού για τον καρκίνο του δέρματος, ένα καρκίνο που, αν τον «πιάσεις» στην αρχή, προλαμβάνεται και θεραπεύεται», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός σημείωσε επίσης ότι μέσω ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν ανακατασκευαστεί 170 κέντρα υγείας, έναντι αρχικού στόχου 157, και 93 νοσοκομεία, έναντι στόχου 80.

«Έχουμε σήμερα το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» σημείωσε ο κ . Γεωργιάδης και απέδωσε τα αποτελέσματα σε «ομαδική προσπάθεια» των περίπου 100.000 εργαζομένων του υπουργείου,

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα τρία εμβληματικά έργα υποδομών του υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση του καρκίνου . Ως πρώτο έργο ανέφερε το Κέντρο Ανοσοθεραπείας (Κέντρο Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών) του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εγκαινιάστηκε χθες (4/9/2026) παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, επρόκειτο «για αίτημα γιατρών και ασθενών του νοσοκομείου που εκκρεμούσε από το 2009, με τη σχετική διαδικασία έκδοσης ΦΕΚ να έχει καθυστερήσει επί σειρά κυβερνήσεων. Ως δεύτερο έργο ανέφερε τη νέα Ογκολογική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, την πρώτη στην Κεντρική Ελλάδα, τα εγκαίνια της οποίας τοποθέτησε στα τέλη Οκτωβρίου».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «η κλινική θα διαθέτει μηχανήματα ακτινοθεραπείας, PET scan και δυνατότητα βραχείας νοσηλείας, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς της περιοχής να μη χρειάζεται να μετακινούνται σε Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, για τη θεραπεία τους».

Ως τρίτο και μεγαλύτερο έργο χαρακτήρισε το υπό κατασκευή Κέντρο Ακτινοθεραπείας και Ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Αθήνα, με εγκαίνια που τοποθέτησε σε περίπου πέντε μήνες. Ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι στόχος, «είναι να μηδενιστεί ο χρόνος αναμονής για ακτινοθεραπεία των ογκολογικών ασθενών στην Αττική».

Ο κ. Γεωργιάδης, αφιέρωσε μέρος της ομιλίας του σε απάντηση προς τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι πρόσφατα εξήγγειλε ότι «αν εκλεγεί, θα δημιουργήσει Κινητές Ομάδες Υγείας για εξετάσεις σε χωριά και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, για ασθενείς με άνοια και Αλτσχάιμερ».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι οι δομές αυτές λειτουργούν ήδη από την τρέχουσα κυβέρνηση, καθώς και επίσης ότι λειτουργούν ήδη πέντε Μονάδες Ημερήσιας Φροντίδας, δύο ακόμη που αναμένεται να εγκαινιαστούν σύντομα και έχουν προκηρυχθεί είκοσι επιπλέον.

«Ο Τσίπρας μάλλον έχει πέσει θύμα άνοιας»

Σε βάρος του κ. Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας, άσκησε έντονη κριτική, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «απορεί πώς μπήκε στο Πολυτεχνείο» και ότι «μάλλον έχει πέσει θύμα της άνοιας ο Αλέξης».

«7 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες έχουν κάνει δωρεάν εξετάσεις»

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη 312 μονάδων πρόληψης νοσημάτων σε όλη τη χώρα, καθώς και στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων. Όπως ανέφερε, σχεδόν 7 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες έχουν κάνει δωρεάν εξετάσεις, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, «300.000 άνθρωποι έχουν σωθεί».

Η κ. Αγαπηδάκη ανακοίνωσε ότι μέσα στον Σεπτέμβριο, αναμένεται να αποσταλούν τα πρώτα παραπεμπτικά για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, καθώς και για καρδιαγγειακά νοσήματα σε μικρότερες ηλικίες. Αναφερόμενη στη χρηματοδότηση των έργων υγείας, υποστήριξε ότι, με την καθοδήγηση του Υπουργού Υγείας, σε δύο χρόνια απορροφήθηκαν 1,7 δισ. ευρώ, χαρακτηρίζοντας την επίδοση «άθλο για την υγεία».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, υποστήριξε ότι, για πρώτη φορά, στις δύο κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, «ο πήχυς πήγε πολύ ψηλότερα» σε ό,τι αφορά το ΕΣΥ.

Αναφέρθηκε στην περίοδο της πανδημίας, σημειώνοντας ότι, ενώ υπήρχαν εκτιμήσεις πως το ΕΣΥ θα κατέρρεε, η χώρα, όπως είπε, «βγήκε πρώτη και νικήτρια και καλύτερη από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι κατά τη δεύτερη κυβερνητική θητεία βελτιώθηκαν οι υποδομές και οι δείκτες του ΕΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι, για πρώτη φορά, ο Έλληνας πολίτης και ο Έλληνας ασθενής καταγράφουν βελτίωση μετά από 40 και 50 χρόνια.

Προσωπικό, υποδομές και αξιολόγηση των νοσοκομείων

Στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΣΥ, αναφέρθηκε η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2026 οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, αυξήθηκαν από 90.300 σε 100.377, δηλαδή κατά 11,16%.

Όπως ανέφερε, με βάση τις προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκείνες που πρόκειται να ακολουθήσουν εντός του 2026, η δυνητική ενίσχυση του ΕΣΥ, ανέρχεται σε 9.060 θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Ειδική αναφορά έκανε στην προκήρυξη του Μαΐου για 1.170 θέσεις ειδικευμένων ιατρών, σημειώνοντας ότι υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για το 82% των θέσεων.Σε επίπεδο υποδομών, η κ. Βιλδιρίδη, ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν 93 νοσοκομεία και 63 τμήματα επειγόντων περιστατικών, ενώ σημαντικά έργα υλοποιούνται και στα Κέντρα Υγείας, σε όλη τη χώρα.

Τέλος, αναφέρθηκε στην αξιολόγηση της εμπειρίας των ασθενών, σημειώνοντας ότι έχουν συμπληρωθεί περισσότερα από 83.000 ερωτηματολόγια, με τη συνολική βαθμολογία να ανέρχεται σε 4,095. Από τις 30 Ιουλίου, όπως είπε, η αξιολόγηση επεκτάθηκε και στους ογκολογικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, καθώς και στους παιδιατρικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Πρόληψη και ψηφιακές υπηρεσίες

Η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη αναφέρθηκε στην ενίσχυση της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας, σημειώνοντας ότι τα Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα ανακαινίζονται και εκσυγχρονίζονται και ότι αναπτύσσονται νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, στα ψηφιακά εργαλεία και στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους

.Η γενική γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Δάφνη-Ελένη Νικολάου, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στα φάρμακα και στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε, «από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 140.000 παραδόσεις φαρμάκων υψηλού κόστους, εκ των οποίων 117.000 κατ’ οίκον και 23.000 μέσω ιδιωτικών φαρμακείων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Find Doctors, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια πολίτες έχουν κλείσει πάνω από 6 εκατομμύρια ραντεβού σε γιατρούς κάθε ειδικότητας, δωρεάν.

Η κ. Νικολάου αναφέρθηκε ακόμη στις επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι αναμένεται να φτάσουν το 1,8 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, με 10 νέα εργοστάσια, 14 νέα ερευνητικά κέντρα και 5.500 νέες θέσεις εργασίας.

Η συμμετοχή των ασθενών και το Εθνικό Σχέδιο για τον Καρκίνο

Η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος Μέμη Τσεκούρα, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των ασθενών στη διαμόρφωση της πολιτικής υγείας, σημειώνοντας ότι το ΕΣΥ «απευθύνεται και ανήκει πρωτίστως στους ασθενείς του».Όπως είπε, στόχος είναι η πρόσβαση, η ποιότητα, η ασφάλεια, η συνέχεια, η ισότητα και η συμμετοχή, ενώ χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι ο ασθενής «έχει λόγο και συνεργάζεται με την πολιτική υγείας».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου Γιώργος Καπετανάκης αναφέρθηκε στα έργα που αφορούν τους ογκολογικούς ασθενείς και στη συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο.Όπως ανέφερε, «στόχος είναι να υπάρξει κοινή προσπάθεια ώστε οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί να έχουν «τη μέγιστη δυνατή απόδοση για όλους τους ασθενείς».

Στη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων αναφέρθηκε και η πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, η οποία σημείωσε ότι «σε νοσοκομείο που δέχεται 1.200 προσελεύσεις σε κάθε γενική εφημερία και πραγματοποιεί 80 εισαγωγές, η αναμονή στα ΤΕΠ έχει μειωθεί, όπως είπε, από 14-15 ώρες σε περίπου 4.Η κ. Παγώνη υπογράμμισε, ωστόσο, ότι απαιτείται περαιτέρω βελτίωση και ζήτησε να προχωρήσουν οι προσλήψεις, ιδιαίτερα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, για την καλύτερη λειτουργία των νοσοκομείων και την εξυπηρέτηση των ασθενών».