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Νέος Κουβαράς: Εντοπίστηκε σορός στο αυτοκίνητο απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά

Φωτιά σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής, ξεκινώντας από αυτοκίνητο και επεκτεινόμενη στη συνέχεια. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτίων.

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αεροσκάφος πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στο Νέο Κουβαρά Αττικής.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση.
  • Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:15.

Η φωτιά ξεκίνησε από αυτοκίνητο

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη στο Νέο Κουβαρά Αττικής και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σαρωνικού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής .

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