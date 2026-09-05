Φωτιά σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:15.

Η φωτιά ξεκίνησε από αυτοκίνητο

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη στο Νέο Κουβαρά Αττικής και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σαρωνικού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής .