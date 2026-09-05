Λαμία: Μεθυσμένος οδηγός σκόρπισε τον πανικό – Συγκρούστηκε μετωπικά, χτύπησε και άλλα οχήματα – Φωτογραφίες και Βίντεο

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, το τροχαίο συνέβη στην οδό Αθηνών, λίγο πιο κάτω από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.

Ήταν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης (100) ενημερώθηκε από άλλους οδηγούς ότι ένα σκουρόχρωμο Polo κινείται επικίνδυνα στην οδό Αθηνών, κάνοντας ελιγμούς στο δρόμο.

Περιπολικά της Τροχαίας έσπευσαν στην περιοχή, ωστόσο πριν φτάσουν στο σημείο, το Polo είχε συγκρουστεί μετωπικά με ένα μπλe Opel, ο οδηγός του οποίου προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση πηγαίνοντας όσο πιο δεξιά γίνεται, χωρίς, ωστόσο, να τα καταφέρει.

Ο οδηγός του Polo τραυματίστηκε στο κεφάλι από τη σφοδρή σύγκρουση, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από τη μετωπική σύγκρουση, το εν λόγω όχημα είχε πέσει πάνω και σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο τραυματίας παρελήφθη από τους διασώστες του EKAB και διακομίστηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο, που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή της Νέας Άμπλιανης.

Δείτε εικόνες από το σημείο του τροχαίου: