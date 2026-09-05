Ποια είναι η 29χρονη που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο στην Αλεξάνδρας – Κινηματογραφίστρια με συμμετοχή σε φεστιβάλ

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Ένα από τα τρία θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι η 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη. Στο πένθος έχουν βυθιστεί, εκτός από την οικογένειά της, οι φίλοι της αλλά και οι άνθρωποι του κινηματογράφου.

Η νεαρή κινηματογραφίστρια, που είχε ήδη ξεχωρίσει για τη δουλειά της και είχε συμμετάσχει σε σημαντικά φεστιβάλ του εξωτερικού, ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τα γυρίσματα της ταινίας «Πέρασμα» στα Άγραφα.

Η Μαρία Τσιώλη, η οποία έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στα 17 με την βραβευμένη ταινία «Victoria», ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει τα γυρίσματα της ταινίας το φθινόπωρο.

«Κατά τη διάρκεια του πασχαλινού σφαξίματος, ένας έφηβος βοσκός παρασύρεται στον κύκλο ζωής που αναμένεται να κληρονομήσει και αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπος με τη μητέρα του και το τίμημα της ανεξαρτησίας», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Να σημειωθεί ότι, ο δήμος Αγράφων επρόκειτο να στηρίξει την παραγωγή ως χορηγός, ενώ δεσμεύτηκε πως θα κάνει ό,τι χρειαστεί ώστε το «Πέρασμα» να γυριστεί στα χωριά των Αγράφων.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε συναντηθεί με τη νεαρή κινηματογραφίστρια και τον παραγωγό Σπύρο Σκάνδαλο για την προετοιμασία της ταινίας.

«Η ζωή δυστυχώς είχε άλλα σχέδια», ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος κ. Καρδαμπίκης, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.

Η παράκληση της μητέρας της είναι, αντί κατάθεσης στεφάνου, να γίνει κατάθεση για να ολοκληρωθεί η ταινία.

Ο δήμαρχος σημείωσε πως, καθώς αποτελεί επιθυμία της μητέρας και των συνεργατών της, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ταινία να ολοκληρωθεί «όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες».