Φωτιά στην Ηλεία – Στις φλόγες αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα

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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα, στην Ηλεία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη . Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.