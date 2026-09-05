Φωτιά στην Ηλεία – Στις φλόγες αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα, στην Ηλεία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη . Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.