Φωτιά στην Ηλεία – Στις φλόγες αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα, στην Ηλεία, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 15:30.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 6 αεροσκάφη, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων με υδροφόρες.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας διερευνά τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα, στην Ηλεία.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30.

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Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη . Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).  Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

 

 

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