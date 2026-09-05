Φωτιά στην Ορεστιάδα – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και συνδρομή από τον Δήμο Ορεστιάδας και το ΓΕΕΘΑ. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς, ενώ η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας.
  • Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης ο Δήμος Ορεστιάδας και το ΓΕΕΘΑ θα συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 14:00.

Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Ορεστιάδας και το ΓΕΕΘΑ θα συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

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