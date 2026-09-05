Φωτιά στην Ορεστιάδα – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 14:00.

Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Ορεστιάδας και το ΓΕΕΘΑ θα συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.