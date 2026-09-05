Φωτιά στην Ορεστιάδα – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 14:00.
Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης ο Δήμος Ορεστιάδας και το ΓΕΕΘΑ θα συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.