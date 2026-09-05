LIVE – ΔΕΘ 2026: O Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της 90ης Έκθεσης

Η 90η ΔΕΘ άνοιξε τις πύλες της σήμερα, Σάββατο (5/9) και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Aφού τελέστηκε ο Αγιασμός για τα εγκαινια της έκθεσης, όπου τιμώμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, ξεκίνησε η «ξενάγηση» του Πρωθυπουργού στα περίπτερα.