LIVE – ΔΕΘ 2026: O Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της 90ης Έκθεσης
Η 90η ΔΕΘ άνοιξε τις πύλες της σήμερα, Σάββατο (5/9) και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Aφού τελέστηκε ο Αγιασμός για τα εγκαινια της έκθεσης, όπου τιμώμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, ξεκίνησε η «ξενάγηση» του Πρωθυπουργού στα περίπτερα.
Η 90η ΔΕΘ άνοιξε τις πύλες της σήμερα, Σάββατο (5/9) και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγη ώρα τελέστηκε ο Αγιασμός για τα εγκαίνια της έκθεσης, όπου τιμώμενη χώρα είναι η Ιαπωνία.
Οι τελευταίες εξελίξεις
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Τετ α τετ Μητσοτάκη – Τζιτζικώστα στη ΔΕΘ: Η συζήτηση για τα έργα από ευρωπαϊκούς πόρους
Στο περίπτερο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη ΔΕΘ – Helexpo στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου είχε συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, Απόστολο Τζιτζικώστα.
Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν τα έργα που υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς και οι ιδιωτικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, οι δύο άνδρες υπογράμμισαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία.
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. «Εδώ φυτεύουμε το μέλλον, την ελπίδα»
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε και μία στάση στο Περιφερειακό Δίκτυο Σχολικών Λαχανόκηπων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου μία μαθήτρια του έδειξε τη διαδικασία που φυτεύονται οι σπόροι. «Εδώ φυτεύουμε το μέλλον, την ελπίδα» είπε στον Πρωθυπουργό η υπεύθυνη. Στο Περίπτερο παρευρισκόταν και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.
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Οι αγκαλιές και οι σέλφι του πρωθυπουργού
Δύο γυναίκες ζήτησαν και έβγαλαν selfie φωτογραφία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη ΔΕΘ.
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«Έχουμε κι εμείς Τρυπητή»
Στην περιήγησή του στο περίπτερο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης του είπε: «Κύριε πρωθυπουργέ, έχουμε να σας δείξουμε μία παραλία, την Τρυπητή στη Θάσο». «Έχουμε κι εμείς Τρυπητή» απάντησε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον νομό Χανίων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr
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Μητσοτάκης: «Ελπίζουμε να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα»
Με το βλέμμα… στο διάστημα συνεχίστηκε η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τον πρωθυπουργό να εστιάζει στις προοπτικές που διαμορφώνονται για τη χώρα στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για την Ελλάδα, ενώ εξέφρασε ανοιχτά τη φιλοδοξία του να δει σύντομα έναν Έλληνα να ταξιδεύει στο διάστημα.
«Ελπίζουμε να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δείτε το βίντεο του thesspost
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«Αν κλείναμε τον δρόμο θα τελειώναμε πιο νωρίς»
Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στα περίπτερα της ΜΕΤΚΑ και της METLEN, όπου είχε συνομιλίες με τον Ντίνο Μπενρουμπή και τον Ευάγγελο Μυτιληναίο. «Αν κλείναμε τον δρόμο θα τελειώναμε πιο νωρίς» είπε αστειευόμενος για τον Flyover, σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr
Στάση έκανε και στο περίπτερο της Helleniq Energy, ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στους αγώνες τους στη Βαρκελώνη στην ομάδα Aristurtle του ΑΠΘ.
Η περιοδεία του συνεχίστηκε με στάση στο περίπτερο της Helleniq Energy, ενώ δεν παρέλειψε να επισκεφθεί και την ακαδημαϊκή ομάδα Aristurtle του ΑΠΘ, ευχόμενος καλή επιτυχία στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στη Βαρκελώνη.»
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ΔΕΘ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περίπτερο της ΕΡΤ
Το περίπτερο της ΕΡΤ στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου τον υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του ιδρύματος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος Κ. Παπαβασιλείου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η διοίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης παρουσίασε στον πρωθυπουργό τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, εστιάζοντας στην αναβαθμισμένη πλατφόρμα της ERTFLIX.
Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής στην πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να συνεχίζουν την παρακολούθηση ενός προγράμματος από το σημείο όπου το είχαν διακόψει, αλλά και να αξιοποιούν λειτουργίες όπως ο γονικός έλεγχος και η λήψη περιεχομένου για παρακολούθηση χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.
Στο περίπτερο παρουσιάστηκαν επίσης οι δυνατότητες του ψηφιακού ραδιοφώνου της ΕΡΤ, το οποίο αναπτύσσεται σε πανελλαδική εμβέλεια μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.
Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε ακόμη για τις εφαρμογές και τις νέες υπηρεσίες που αναπτύσσονται, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ειδήσεις και ενημερωτικό περιεχόμενο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ.
Κατά την ξενάγηση, παρουσιάστηκε και υλικό από το αρχείο της ΕΡΤ, με τον κ. Μητσοτάκη να παρακολουθεί παλαιότερη τηλεοπτική δήλωσή του, γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση και χαμόγελα.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της επένδυσης της ΕΡΤ στο ψηφιακό ραδιόφωνο και των δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα τεχνολογία, ακόμη και κατά την ακρόαση μέσα στο αυτοκίνητο.
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Δοκίμασε ρετσίνα
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«Ευτυχώς που δεν είμαι στο εξώφυλλο»
Με διάθεση για χιούμορ πέρασε ο πρωθυπουργός και από το περίπτερο της εφημερίδας Espresso. Αφού χαιρέτησε τους παριστάμενους, σχολίασε χαμογελώντας: «Ευτυχώς που δεν είμαι στο εξώφυλλο». Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε την περιοδεία του στα περίπτερα και άλλων μέσων ενημέρωσης της Βόρειας Ελλάδας.
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Ο επικός διάλογος του Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Α. Καλαμαριάς
Έναν επικό διάλογο είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας «Απόλλωνα Καλαμαριάς».
Ο πρόεδρος της ιστορικής ομάδας έδωσε φανέλα στον πρωθυπουργό και δήλωσε: «Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία!».
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Η ατάκα για το τροχόσπιτο
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Συνάντηση Μητσοτάκη – Πιερρακάκη με τη διοίκηση της ΔΕΘ (ΦΩΤΟ)
Μετά τον αγιασμό, ακολούθησε η καθιερωμένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo, στο κτίριο Διοίκησης.
Στη συνάντηση συμμετείχε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος πήρε θέση ακριβώς δίπλα στον πρωθυπουργό. Στο ίδιο τραπέζι βρίσκονταν και οι: Απόστολος Τζιτζικώστας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Άκης Σκέρτσος, Σταύρος Καλαφάτης.
«Το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ και δημιουργίας μητροπολιτικού πάρκου είναι οραματικό και όσον αφορά τη Διεθνή Εκθεση και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη συνολικά», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.
«Είναι ένα σχέδιο, το οποίο καθιστά τη ΔΕΘ και τον εκθεσιακό χώρο μοναδικό για τα δεδομένα πολλών μεγάλων πόλεων, διότι δεν είναι συχνό να υπάρχει εκθεσιακός χώρος αυτής της ποιότητας στο κέντρο μιας πόλης. Κι εδώ, έχουμε την ευκαιρία να τοποθετήσουμε τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χώρων σε όλη την Ευρώπη και προφανώς, να αυξήσουμε και πολύ τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης».
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, σημείωσε ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο, έγιναν τεράστια βήματα τον χρόνο που πέρασε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 2030, που είναι μία ημερομηνία ορόσημο και για την κυβέρνηση, θα μπορούμε να μιλάμε για μία παρέμβαση, η οποία θα αλλάξει συνολικά όλη την όψη της Θεσσαλονίκης.
«Ανοίγουμε το κεφάλαιο της ΔΕΘ του επόμενου αιώνα», είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Χρήστος Τσεντεμεΐδης, ο οποίος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της φετεινής διοργάνωσης και το έργο της ανάπλασης του χώρου και της δημιουργίας του μητροπολιτικού πάρκου.
Σχετικά με το σχέδιο για το μέλλον της ΔΕΘ-Helexpo και το όραμα για τη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Μαυρομμάτης.
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης χαρακτήρισε «κατάκτηση» το γεγονός ότι έγινε διαβούλευση και εισακούστηκαν οι απόψεις των φορέων της πόλης για την ανάπλαση. Μεγαλύτερη «κατάκτηση», είπε πως είναι και το ότι «υπάρχει αποφασιστικότητα και μπορούμε να σταματούμε τις συζητήσεις για να κάνουμε αυτά που θέλουν οι πολίτες».
Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας τόνισε ότι «επιτέλους βλέπουμε να σχεδιάζονται έργα , να υλοποιούνται και να τελειώνουν».
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ΔΕΘ 2026: Στον Αγιασμό για την Έκθεση παρέστη ο Κυριάκος Μητσοτάκης - ΒΙΝΤΕΟ
Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έφτασε λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή Αγιασμού χωροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου και έπειτα θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τα στελέχη και τον νέο πρόεδρο της ΔΕΘ-Helexpo, Χρήστο Τσεντεμεΐδη.
Στη συνέχεια είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ.
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