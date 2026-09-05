«Στην ώρα του το FlyOver» – Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Μυτιληναίος στη ΔΕΘ

Την πορεία υλοποίησης του Fly Over στη Θεσσαλονίκη και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της βόλτας του στη ΔΕΘ.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε στάσεις στα περίπτερα της ΜΕΤΚΑ και της METLEN, όπου συνομίλησε με τον Ντίνο Μπενρουμπή και τον Ευάγγελο Μυτιληναίο.

O κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι τα έργα προχωρούν κανονικά και το έργο αναμένεται να παραδοθεί στον προγραμματισμένο χρόνο παράδοσης ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι «το βλέπει η πόλη το έργο και εμείς το κατασκευάζουμε ανοιχτό». Για την εξέλιξη των εργασιών σχολίασε ότι «αν είχαμε κλείσει τον δρόμο θα είχαμε τελειώσει νωρίτερα».