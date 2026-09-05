«Στην ώρα του το FlyOver» – Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Μυτιληναίος στη ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο στη ΔΕΘ την πορεία υλοποίησης του Fly Over στη Θεσσαλονίκη, με αμφότερους να εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου. Ο κ. Μυτιληναίος διαβεβαίωσε ότι τα έργα προχωρούν κανονικά, ενώ ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι η πόλη βλέπει το έργο να κατασκευάζεται «ανοιχτό».

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Μητσοτάκης fly over
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος συζήτησαν στη ΔΕΘ την πορεία υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα του Fly Over στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ενώ ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι τα έργα προχωρούν κανονικά για παράδοση στον προγραμματισμένο χρόνο.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι «το βλέπει η πόλη το έργο και εμείς το κατασκευάζουμε ανοιχτό», ενώ για την ταχύτητα εξέλιξης των εργασιών είπε ότι «αν είχαμε κλείσει τον δρόμο θα είχαμε τελειώσει νωρίτερα».

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Την πορεία υλοποίησης του Fly Over στη Θεσσαλονίκη και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της βόλτας του στη ΔΕΘ.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε στάσεις στα περίπτερα της ΜΕΤΚΑ και της METLEN, όπου συνομίλησε με τον Ντίνο Μπενρουμπή και τον Ευάγγελο Μυτιληναίο.

O κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι τα έργα προχωρούν κανονικά και το έργο αναμένεται να παραδοθεί στον προγραμματισμένο χρόνο παράδοσης ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι «το βλέπει η πόλη το έργο και εμείς το κατασκευάζουμε ανοιχτό». Για την εξέλιξη των εργασιών σχολίασε ότι «αν είχαμε κλείσει τον δρόμο θα είχαμε τελειώσει νωρίτερα».

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