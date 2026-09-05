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Νεκρή 30χρονη σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Έπεσε από τη μηχανή της και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Σάββατο (5/9/2026), στη δυτική Θεσσαλονίκη, με θύμα μια νεαρή γυναίκα, η οποία φέρεται να έπεσε από τη μηχανή της και στη συνέχεια παρασύρθηκε θανάσιμα από διερχόμενο ΙΧ. Το δυστύχημα συνέβη στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Σταυρούπολη, και τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις Αρχές.

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Θεσσαλονίκη/Νεκρή οδηγός μηχανής
Πηγή: Thestival
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Σάββατο (5/9/2026) στη δυτική Θεσσαλονίκη, με θύμα μια 30χρονη γυναίκα.
  • Το δυστύχημα έγινε στη Σταυρούπολη, όταν η γυναίκα φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής της και να έπεσε στο οδόστρωμα.
  • Στη συνέχεια παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Σάββατο (5/9/2026) στη δυτική Θεσσαλονίκη, με θύμα μια 30χρονη γυναίκα. Ειδικότερα, το δυστύχημα έγινε στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Σταυρούπολη, κοντά στο κατάστημα JYSK, περίπου στις 10:30 π.μ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του thestival, η 30χρονη φέρεται να έπεσε από τη μηχανή που οδηγούσε, κάτω από συνθήκες. που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής, να ξέφυγε της πορείας της και να έπεσε στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από το όχημα και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, για τον απεγκλωβισμό της. Η νεαρή γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

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