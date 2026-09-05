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Νέος Κουβαράς: Εντοπίστηκε σορός στο αυτοκίνητο απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά

Νέος Κουβαράς: Εντοπίστηκε σορός στο αυτοκίνητο απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά

Μία σορός εντοπίστηκε εντός αυτοκινήτου στον Νέο Κουβαρά Αττικής, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες και ήταν το σημείο εκκίνησης πυρκαγιάς που επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ η περιοχή βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στον Νέο Κουβαρά Αττικής, αφού εντοπίστηκε μία σορός εντός του αυτοκινήτου απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά.
  • Το αυτοκίνητο, που τυλίχτηκε στις φλόγες, βρισκόταν επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και πήρε διαστάσεις, καίγοντας δασική έκταση.
  • Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά, ωστόσο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης εντοπίστηκε σορός, αγνώστων στοιχείων, εντός του αυτοκινήτου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία στον Νέο Κουβαρά Αττικής, αφού πριν από λίγο εντοπίστηκε μία σορός εντός του αυτοκινήτου απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά, που στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Φωτιά σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

Το αυτοκίνητο, που τυλίχτηκε στις φλόγες, βρισκόταν επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και πήρε διαστάσεις, καίγοντας δασική έκταση.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης εντοπίστηκε σορός, αγνώστων στοιχείων, εντός του αυτοκινήτου.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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