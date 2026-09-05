Νέος Κουβαράς: Εντοπίστηκε σορός στο αυτοκίνητο απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά

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Τραγωδία στον Νέο Κουβαρά Αττικής, αφού πριν από λίγο εντοπίστηκε μία σορός εντός του αυτοκινήτου απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά, που στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Το αυτοκίνητο, που τυλίχτηκε στις φλόγες, βρισκόταν επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και πήρε διαστάσεις, καίγοντας δασική έκταση.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης εντοπίστηκε σορός, αγνώστων στοιχείων, εντός του αυτοκινήτου.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).