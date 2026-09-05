ΔΕΘ 2026: Στον Λευκό Πύργο οι αγρότες – «Κουραστήκαμε να ακούμε υποσχέσεις» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Δυναμικές κινητοποιήσεις αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, με τρακτέρ παραταγμένα στον Λευκό Πύργο, ενόψει της έναρξης της 90ης ΔΕΘ. Οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα εκφράζουν την κόπωσή τους από τις κούφιες υποσχέσεις και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επιβίωσή τους, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως η ερημοποίηση της υπαίθρου και προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

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αγρότες ΔΕΘ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δυναμικές κινητοποιήσεις αγροτών στη Θεσσαλονίκη, με τρακτέρ και αγροτικά παρατεταγμένα στον Λευκό Πύργο, ενόψει της έναρξης της 90ης ΔΕΘ.
  • Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επιβίωσή τους, δηλώνοντας πως «έχουν κουραστεί να παίρνουν κούφιες υποσχέσεις, αντί για λύσεις».
  • Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, αναφέρθηκε στην ερημοποίηση της υπαίθρου, ενώ ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης κατήγγειλε προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το κλείσιμο του ΟΣΔΕ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δυναμικές οι κινητοποιήσεις των αγροτών στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της έναρξης της 90ης ΔΕΘ.

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Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι έχουν παρατάξει αυτή την ώρα τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους στον Λευκό Πύργο.

Με συμμετοχή απ’ όλη την Ελλάδα, οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επιβίωσή τους.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, όπως λένε, έχουν έρθει με… μικρό καλάθι, καθώς έχουν κουραστεί να παίρνουν κούφιες υποσχέσεις, αντί για λύσεις.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας αναφέρθηκε στην ερημοποίηση της υπαίθρου, ως επίπτωση της εγκατάλειψης της αγροτιάς. «Στην Καρδίτσα έκλεισαν 16 σχολικές μονάδες, αυτό δείχνει ποια είναι αυτή η πολιτική που ερημώνει τον κάμπο», τόνισε.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης σε δηλώσεις του είπε ότι «κατάφερε να μας κλέψει τα λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να διευκρινίσουμε εδώ και τα λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που μας έκλεψαν γιατί κάποιοι συμπολίτες μας νομίζουν ότι τα παίρνουμε από τη τσέπη τους, ότι τα λεφτά των επιδοτήσεων τα παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ανταποδοτικά. Δίνουμε λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το ΦΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση το αντιγυρίζει σε επιδοτήσεις. Τι κατάφερε άλλο η κυβέρνηση να κάνει; Να κουκουλώσει όλα τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.  Κατάφερε να πάει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και μέχρι σήμερα δεν έχει ανοίξει ακόμη το ΟΣΔΕ».

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