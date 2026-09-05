Εφιάλτης στη Θεούτα: Στα ύψη η εγκληματικότητα, καταγγελίες για 9 σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά – Εξαγριωμένοι οι ντόπιοι

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Στην άκρη της βόρειας Αφρικής, εκεί όπου η Ισπανία συναντά το Μαρόκο, ο ισπανικός θύλακας της Θεούτα, υφίσταται τις δραματικές συνέπειες μιας πρωτοφανούς μεταναστευτικής κρίσης.

Η πρόσφατη μαζική εισροή χιλιάδων ανθρώπων από τη θάλασσα και τα χερσαία σύνορα έχει μετατρέψει τη μικρή αυτή ευρωπαϊκή γωνιά, έκτασης μόλις όσο το Windsor Great Park, σε πεδίο οξείας κοινωνικής, ανθρωπιστικής και πολιτικής αναταραχής.

Η εικόνα χιλιάδων ανθρώπων που διαβιούν σε αυτοσχέδιες παραγκουπόλεις, με την εγκληματικότητα να σημειώνει έξαρση και την τοπική κοινωνία να τελεί υπό καθεστώς πολιορκίας, αναδεικνύει τις δομικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής συνοριακής πολιτικής.

Καταγγελίες για 9 σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά

Αυτή τη στιγμή, 10.000 μετανάστες στοιβάζονται σε αυτοσχέδιες σκηνές σε μια παραλία πνιγμένη στα ανθρώπινα λύματα και μαζί τους, ξεσπά ένα σκοτεινό κύμα εγκληματικότητας, με 21 σεξουαλικές επιθέσεις, με τις 9 από αυτές να στρέφονται εναντίον αθώων παιδιών.

«Για όσους εξακολουθούν να εθελοτυφλούν και να υπερασπίζονται τα ανοιχτά σύνορα, αυτή είναι η εφιαλτική, δυστοπική πραγματικότητα στον ισπανικό θύλακα της Σεούτα», σχολιάζειο απεσταλμένος της εφημερίδας Daily Mail Nick Craven,

Η μέρα που άλλαξε τα πάντα και το χάος στις γειτονιές

Η καθημερινότητα των κατοίκων έχει ανατραπεί πλήρως. Τοπικά καταστήματα δέχθηκαν επιθέσεις και αναγκάστηκαν να τοποθετήσουν οδοφράγματα για να αμυνθούν, ενώ πολλές επιχειρήσεις πλέον υπολειτουργούν υπό τον φόβο λεηλασιών.

Η εγκληματικότητα κατέγραψε ραγδαία αύξηση, με δεκάδες καταγγελίες για σοβαρά ατυχήματα, ληστείες και σεξουαλικές επιθέσεις —αρκετές εκ των οποίων κατά ανηλίκων. Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικές συνθήκες στις παραλίες, όπου έχουν στηθεί εκατοντάδες αυτοσχέδιες σκηνές χωρίς στοιχειώδεις υποδομές υγιεινής, προκαλούν έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Εντάσεις, κοινωνικός αναβρασμός και το πολιτικό αδιέξοδο

Η παρουσία των αιτούντων άσυλο έχει μετατρέψει τη Θεούτα σε καζάνι που σιγοβράζει. Στα ανοιχτά τοποθετήθηκαν πλωτά φράγματα, ενώ στο εσωτερικό έχουν αναπτυχθεί εκατοντάδες αστυνομικοί, στρατιώτες και στρατιωτικά οχήματα. Παρά την ισχυρή παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, οι συγκρούσεις είναι συχνές: μετανάστες πετούν πέτρες και χημικές ουσίες κατά των Αρχών, ενώ εξοργισμένοι ντόπιοι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις σε καταυλισμούς.

Ακόμη και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι ΜΚΟ βρίσκονται στο στόχαστρο των αγανακτισμένων κατοίκων, οι οποίοι νιώθουν εγκαταλελειμμένοι από την κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης.

Οι τοπικές Αρχές και οι συνδικαλιστικοί φορείς της αστυνομίας κάνουν λόγο για έλλειψη σαφών οδηγιών και νομικής κάλυψης, την ώρα που οι πολίτες διαδηλώνουν μαζικά ζητώντας την άμεση εκένωση του θύλακα.

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δέχεται σφοδρές επικρίσεις, καθώς η δέσμευσή του για «αξιοπρεπή» διαχείριση μέσω χρονοβόρων διαδικασιών ασύλου θεωρείται ανεπαρκής από την τοπική κοινωνία, η οποία υποστηρίζει ότι η στάση της κυβέρνησης ενθαρρύνει τις παράνομες ροές.

Το ανθρώπινο μωσαϊκό των συνόρων

Πίσω από τους αριθμούς και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, κρύβονται διαφορετικές ανθρώπινες ιστορίες. Η συντριπτική πλειονότητα των Μαροκινών που βρίσκονται στην περιοχή, δηλώνουν απλά οικονομικοί μετανάστες, από πρώην οδηγούς φορτηγών και αγρότες μέχρι νεαρούς τεχνίτες ή αθλητές, που αποφάσισαν να διασχίσουν τα σύνορα μόλις κυκλοφόρησε η φήμη ότι «η Ισπανία είναι ανοιχτή».

Για αυτούς, η Θεούτα αποτελεί απλώς τον ενδιάμεσο σταθμό για την ηπειρωτική Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες χορήγησης ασύλου είναι ελάχιστες.

Ανάμεσά τους, ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που διαφεύγουν από εμπόλεμες ζώνες, όπως δύο αδέλφια από τη Γάζα που πλήρωσαν χιλιάδες δολάρια σε διακινητές και κολύμπησαν επί ώρες για να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος.

Καθώς η αναμονή παρατείνεται και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καθυστερούν, η Θεούτα παραμένει εγκλωβισμένη ανάμεσα στην απελπισία των μεταναστών και την οργή των κατοίκων. Το παράδειγμα του ισπανικού θύλακα λειτουργεί ως μια ηχηρή προειδοποίηση για τα όρια της αντοχής των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές πιέσεις.