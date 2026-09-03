Σάντσεθ για Θέουτα: Δεν υπάρχουν στοιχεία εμπλοκής του Μαρόκου – Καμία έκθεση δεν είχε προβλέψει την κλίμακα των όσων συνέβησαν

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Ο Πέδρο Σάντσεθ απορρίπτει εκ νέου το σενάριο εμπλοκής του Ραμπάτ στη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα, με τον Ισπανό Πρωθυπουργό να υπεραμύνεται των χειρισμών της κυβέρνησής του ενώπιον της Βουλής.

Καμία εμπλοκή του Μαρόκου

Το ζήτημα ενός ενδεχόμενου ρόλου του Μαρόκου στην αιφνίδια είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα στις 30 και 31 Ιουλίου, βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ισπανία εδώ και έναν μήνα.

Οι αμφιβολίες εντάθηκαν περαιτέρω την Τετάρτη μετά τη διαρροή στον Τύπο μιας αστυνομικής έκθεσης, η οποία εστίαζε στην «ανοχή» που επέδειξαν οι μαροκινές δυνάμεις επιβολής του νόμου εκείνο το διήμερο.

Ωστόσο, το πρωί της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, ο Πέδρο Σάντσεθ ξεκαθάρισε στους Ισπανούς βουλευτές ότι καμία διεθνής υπηρεσία ή οργανισμός «δεν έχει παράσχει στην ισπανική κυβέρνηση στερεά στοιχεία ότι το Μαρόκο σχεδίασε ή ενορχήστρωσε» τη μαζική αυτή εισροή, επαναλαμβάνοντας τη θέση που είχε διατυπώσει και τη Δευτέρα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός τόνισε από το βήμα της Βουλής: «Εάν υπήρχαν τέτοια στοιχεία, θα ενεργούσαμε αναλόγως, με όλη τη αυστηρότητα που απαιτεί η κατάσταση».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι καμία προγενέστερη έκθεση δεν είχε προβλέψει «την κλίμακα» ή «την πιθανότητα» των όσων συνέβησαν στα τέλη Ιουλίου.

Πολιτική θύελλα και αμφισβήτηση

Οι χειρισμοί της κυβέρνησης κατά τον τελευταίο μήνα έχουν δεχθεί δριμεία κριτική από τη δεξιά και ακροδεξιά αντιπολίτευση, καθώς και από ορισμένους αριστερούς συμμάχους του κυβερνητικού συνασπισμού, οι οποίοι παραμένουν πεπεισμένοι για την εμπλοκή του Μαρόκου.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η κρίση στα τέλη Ιουλίου ενδέχεται να ενορχηστρώθηκε από το Ραμπάτ ως προειδοποιητικό μήνυμα προς τη Μαδρίτη, σε συνέχεια της επίσκεψης που είχε πραγματοποιήσει ο Πέδρο Σάντσεθ στην Αλγερία τον Ιούλιο.

Η Αλγερία στηρίζει το μέτωπο Πολισάριο, το οποίο διεκδικεί την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας – μιας πρώην ισπανικής αποικίας που ελέγχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από το Μαρόκο.

Αν και η Μαδρίτη υποστηρίζει από το 2022 τη μαροκινή πρόταση για το ζήτημα αυτό, οι ισορροπίες στην περιοχή παραμένουν εύθραυστες.

«Απαράδεκτες» οι διεκδικήσεις του Μαρόκου

Παρά την υπεράσπιση της στάσης του Ραμπάτ στο μεταναστευτικό, ο Πέδρο Σάντσεθ άσκησε αυστηρή κριτική στις πρόσφατες δηλώσεις δύο Μαροκινών υπουργών που αμφισβήτησαν την ισπανική κυριαρχία στη Θέουτα και τη Μελίγια.

Μεταξύ αυτών, ο υπουργός Δικαιοσύνης του Μαρόκου, Αμπντελατίφ Ουάχμπι, υποστήριξε σε συνέντευξή του τη «μαροκινή ταυτότητα» των δύο πόλεων, επικαλούμενος «ιστορικά και γεωγραφικά δικαιώματα».

Απαντώντας στις αιτιάσεις αυτές, ο Σάντσεθ δήλωσε: «Ακούσαμε δύο υπουργούς να κάνουν απαράδεκτες δηλώσεις για τη Θέουτα και τη Μελίγια (…) δύο δηλώσεις, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τις οποίες φυσικά απορρίψαμε κατηγορηματικά και για τις οποίες καλέσαμε τον Μαροκινό πρέσβη στις 21 Αυγούστου».

«Για αιώνες, αυτές οι δύο πόλεις είναι ισπανικές (…). Και σας διαβεβαιώνω ότι, για την ισπανική κυβέρνηση, αυτό θα παραμείνει έτσι μέχρι το τέλος του χρόνου», ξεκαθάρισε.

Πρόσκληση στον βασιλιά Φίλιππο ΣΤ΄

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σάντσεθ κάλεσε τον βασιλιά Φίλιππο ΣΤ΄ της Ισπανίας να επισκεφθεί τις δύο πόλεις «τις επόμενες εβδομάδες», προκειμένου να μεταφέρει «την απόλυτη δέσμευση του Κράτους».

Η τελευταία επίσκεψη Ισπανού μονάρχη στα δύο αυτά εδάφη πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2007 από τον Χουάν Κάρλος, γεγονός που είχε προκαλέσει τότε σοβαρή διπλωματική κρίση με το Μαρόκο.

Το Ραμπάτ διεκδικεί την κυριαρχία των δύο θυλάκων θεωρώντας τους κατεχόμενα εδάφη από την Ισπανία, χωρίς ωστόσο να έχει προσφύγει στον ΟΗΕ, καθώς η προσοχή του παραμένει εστιασμένη στην οριστική διευθέτηση του ζητήματος της Δυτικής Σαχάρας υπέρ του.