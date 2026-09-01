Κρίση στη Θέουτα: Έξαρση της εγκληματικότητας έναν μήνα μετά τη ροή μεταναστών – Προειδοποιήσεις για γενικευμένες ταραχές

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Έναν μήνα μετά τη μαζική εισβολή περισσότερων από 70.000 μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, οι τοπικές αρχές και οι ειδικοί ασφαλείας εκπέμπουν σήμα κινδύνου, προειδοποιώντας ότι η πόλη βρίσκεται στα πρόθυρα κρίσης, καθώς χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι υπό συνθήκες αυξανόμενης έντασης.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των μεταναστών έχει πλέον επιστρέψει στο Μαρόκο, στη Θέουτα παραμένουν μεταξύ 3.500 και 7.000 άτομα, με πολλούς από αυτούς να καταφεύγουν στη δημιουργία αυτοσχέδιων καταυλισμών στις ακτές.

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου αναφέρουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά βίας, μεταξύ των οποίων επιθέσεις κατά στρατιωτικών δυνάμεων και δεκάδες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση ειδικών σε θέματα δημόσιας ασφάλειας, την οποία επικαλείται η εφημερίδα El Mundo, υφίσταται σοβαρός κίνδυνος κλιμάκωσης της κατάστασης σε γενικευμένες ταραχές.

«Οι πιο φυσιολογικοί έχουν ήδη φύγει, ενώ οι χειρότεροι των χειρότερων παραμένουν», δήλωσε ένας από τους ειδικούς, περιγράφοντας την κατάσταση.

«Σιγά σιγά εξαντλούνται τα χρήματα που έφεραν μαζί τους από το Μαρόκο. Για εκείνους, η ανανέωση του υπολοίπου στο κινητό τους τηλέφωνο αποτελεί ζωτική ανάγκη, γεγονός που μπορεί να τους οδηγήσει στο να κάνουν ανόητες πράξεις… Εν ολίγοις, είναι απλώς θέμα χρόνου να συμβεί μια τραγωδία».

Κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας

Η επικεφαλής της εισαγγελίας της Θέουτα, Σίλβια Ρόχας, έκανε λόγο για «εκθετική αύξηση» σε αδικήματα όπως οι σεξουαλικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων κατά ανηλίκων.

«Υπάρχει πράγματι ανησυχία. Πάνω απ’ όλα, υπάρχει ανησυχία για τα θύματα. Επιπλέον, αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που προκαλεί ιδιαίτερη κοινωνική αναστατώση», δήλωσε μιλώντας στην εφημερίδα El Pais.

Το υπουργείο Ισότητας επιβεβαίωσε 21 σεξουαλικές επιθέσεις κατά τον τελευταίο μήνα, εκ των οποίων οι πέντε περιλάμβαναν διείσδυση, ενώ εννέα διαπράχθηκαν κατά ανηλίκων.

Παράλληλα, αυξημένες είναι και οι κλοπές, με δύο Μαροκινούς να βρίσκονται ήδη στη φυλακή, αφού αφαίρεσαν χρήματα και έγγραφα από σπίτι γείτονα.

Ο Σαλβαδόρ Ορτέγκα, κάτοικος της Θέουτα, δήλωσε στην Daily Mail ότι τα πράγματα έχουν «επιδεινωθεί σημαντικά» τον τελευταίο μήνα. «Υπάρχει μεγάλη ένταση ανάμεσα στους κατοίκους και τους εισβολείς», πρόσθεσε.

«Έχουν σημειωθεί συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων κατοίκων και μεταναστών, καθώς και περιστατικά που απαιτούσαν την παρέμβαση των δυνάμεων επιβολής του νόμου και των σωμάτων ασφαλείας. Έχουν λάβει χώρα πράξεις βανδαλισμού και επεισόδια βίας, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία στον τοπικό πληθυσμό».

Από την πλευρά της, η υπουργός Ισότητας, Άνα Ρεδόνδο, καταδίκασε τις σεξουαλικές επιθέσεις, προειδοποιώντας παράλληλα κατά των γενικεύσεων.

🗣️ @_anaredondo_: “La responsabilidad por una agresión es siempre de quien la comete y no puede extenderse al conjunto de las personas migrantes, criminalizando o demonizando a las personas por su procedencia o por el color de su piel”. 📍 Comisión de Igualdad del @Congreso_Es. pic.twitter.com/zcLaLeczMr — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) August 31, 2026



«Δεν υπάρχει περιθώριο για αποχρώσεις, δικαιολογίες ή πολιτικούς υπολογισμούς όταν πρόκειται για σεξουαλική βία. Κάθε επίθεση είναι ανεπίτρεπτη και κάθε θύμα έχει το δικαίωμα να λάβει πλήρη προστασία και πλήρη ανταπόκριση από τους θεσμούς», σημείωσε.

«Η ευθύνη για μια επίθεση βαρύνει πάντα τον δράστη και δεν μπορεί να επεκτείνεται σε όλους τους μετανάστες, ποινικοποιώντας ανθρώπους με βάση την καταγωγή τους ή το χρώμα του δέρματός τους».

Επιθέσεις και αντίποινα κατοίκων

Την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί τέσσερις διαδοχικές επιθέσεις κατά στρατιωτών.

Την Πέμπτη, περίπολος έπεσε σε ενέδρα όταν δέχθηκε επίθεση με μεγάλες πέτρες στο όχημά της, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων στρατιωτών και τη μεταγενέστερη σύλληψη 12 υποόπτων.

Την Παρασκευή, στρατιωτική περίπολος ανέφερε τη ρίψη φιαλών με αυτοσχέδιο διαβρωτικό υγρό που περιείχε καθαριστικά και χημικά προϊόντα.

Το Σάββατο, άλλη περίπολος δέχθηκε επίθεση με πέτρες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός στρατιώτη, ενώ την Κυριακή, η Πολιτοφυλακή συνελάμβανε τρεις μετανάστες μετά τη ρίψη φιαλών με διαβρωτικό υγρό κατά στρατιωτικής περιπόλου.

Η βία έχει επεκταθεί και μεταξύ μεταναστών και κατοίκων της Θέουτα.

Την περασμένη εβδομάδα, ντόπιοι εισέβαλαν σε αυτοσχέδιο καταυλισμό μεταναστών στην παραλία και του έβαλαν φωτιά.



Βιντεοσκοπημένο υλικό δείχνει πλήθος κατοίκων να καταστρέφει τον καταυλισμό, να πετά αντικείμενα των μεταναστών στη θάλασσα και να ανεμίζει ισπανικές σημαίες, ενώ η αστυνομία δημιούργησε μεταγενέστερα μπλόκο χωρίς να παρέμβει άμεσα κατά τη διάρκεια των εντάσεων.

Οι αντιδράσεις και η επόμενη μέρα

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία μετά την καταστροφή του καταυλισμού.

«Η βία δεν είναι η απάντηση», δήλωσε ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα ενώπιον του ισπανικού κοινοβουλίου. «Ζητώ ψυχραιμία και τέρμα σε κάθε μορφή βίας, διότι η βία δεν είναι ο τρόπος για να επιλυθεί κανένα πρόβλημα με τη συνθετότητα» της κατάστασης στη Θέουτα, πρόσθεσε.

Ο Χουάν Βίβας, επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης της Θέουτα, ανέφερε ότι οι ειρηνικές διαμαρτυρίες είναι δικαιολογημένες, αλλά καταδίκασε τις πράξεις βανδαλισμού.

«Απορρίπτουμε πλήρως τη χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας», δήλωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του. «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Η υπεράσπιση της Θέουτα και των συμφερόντων των ανθρώπων της μπορεί να επιδιωχθεί μόνο μέσω της νομιμότητας».

Την ίδια ώρα, δεξιά και ακροδεξιά κόμματα απαιτούν από την κυβέρνηση την άμεση απελάση των μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, με τον Γκράντε-Μαρλάσκα να τα κατηγορεί για «υποκίνηση μίσους» ενόψει των γενικών εκλογών του επόμενου έτους.

Από την πλευρά του, ο Σαλβαδόρ Ορτέγκα υπογραμμίζει ότι η έλλειψη επιστροφών ενθαρρύνει την παραμονή τους εκεί.

«Τις τελευταίες ημέρες, πολλοί από αυτούς που κρύβονταν σε δασώδεις περιοχές ή διέμεναν προσωρινά σε ιδιωτικές κατοικίες, έχουν αρχίσει να μετακινούνται πιο ελεύθερα στους δρόμους της Θέουτα», ανέφερε στην Daily Mail.

«Η κατάσταση απαιτεί μια άμεση, διαφανή και συντονισμένη θεσμική ανταπόκριση που θα εγγυάται τόσο τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όσων έφτασαν στη Θέουτα όσο και την ασφάλεια, την κοινωνική αρμονία και τα δικαιώματα των ίδιων των κατοίκων» του ισπανικού θύλακα, κατέληξε.