Σκωτία: Νοσοκομείο ρώτησε 13χρονο αγόρι αν είναι έγκυος – Αντιδράσεις για το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται «σε όλα τα φύλα»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Σκωτία η περίπτωση ενός 13χρονου αγοριού, το οποίο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Scottish Sun, κλήθηκε να απαντήσει εάν είναι έγκυος και να υπογράψει σχετικό έντυπο προτού υποβληθεί σε ακτινογραφία σε παιδιατρικό νοσοκομείο του Εδιμβούργου. Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα πρωτόκολλα του NHS για τον έλεγχο πιθανής εγκυμοσύνης πριν από εξετάσεις με ακτινοβολία.

Ο 13χρονος είχε μεταφερθεί στο Βασιλικό Νοσοκομείο Παίδων του Εδιμβούργου, αφού τραυματίστηκε παίζοντας ράγκμπι την Κυριακή.

Πριν του επιτραπεί να υποβληθεί σε ακτινογραφία, νοσηλεύτρια τον ρώτησε εάν υπήρχε περίπτωση να είναι έγκυος, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, του ζητήθηκε να υπογράψει έντυπο με το οποίο επιβεβαίωνε ότι δεν κυοφορούσε.

«Ήταν μπερδεμένος γιατί έπρεπε να τον ρωτήσουν»

Ο παππούς του 13χρονου ανέφερε ότι το παιδί προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ, ωστόσο δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί του τέθηκε η συγκεκριμένη ερώτηση.

«Προσπάθησε να το πάρει στην πλάκα, αλλά φαινόταν αρκετά μπερδεμένος ως προς το γιατί κάποιος έπρεπε να τον ρωτήσει αν ήταν έγκυος», είπε.

Όπως υποστήριξε, η νοσηλεύτρια αντέδρασε σηκώνοντας τα χέρια της, με τρόπο που, κατά τον ίδιο, έδειχνε ότι το πρωτόκολλο δεν αποτελούσε δική της απόφαση.

Σύμφωνα με τη Scottish Sun, αφίσες στο νοσοκομείο αναφέρουν ότι «όλα τα φύλα ηλικίας μεταξύ 12 και 55 ετών» πρέπει να ερωτώνται σχετικά με το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης πριν από ακτινογραφία κοντά στην περιοχή της κοιλιάς.

Πολιτικές αντιδράσεις για το πρωτόκολλο

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση της εκπροσώπου των Συντηρητικών της Σκωτίας για θέματα ισότητας, Μέγκαν Γκάλαχερ.

«Ο Τζον Σουίνι πρέπει να πει στο NHS Lothian να σταματήσει αυτή την ανοησία», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η Φιόνα ΜακΑνίνα από την οργάνωση Sex Matters χαρακτήρισε την κατάσταση «γελοία», υποστηρίζοντας ότι «φυσικά ο επαγγελματίας υγείας γνώριζε ότι ο ασθενής ήταν αγόρι».

Η κυβέρνηση της Σκωτίας ανέφερε ότι το ζήτημα αποτελεί αρμοδιότητα του υγειονομικού οργανισμού NHS Lothian, που εποπτεύει τις υπηρεσίες υγείας στην περιοχή του Λόθιαν, από το οποίο ζητήθηκε σχόλιο.

Ευρύτερη αντιπαράθεση στη Σκωτία για τις πολιτικές φύλου

Το περιστατικό με τον 13χρονο έρχεται ενώ στη Σκωτία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έντονη δημόσια αντιπαράθεση για τον τρόπο με τον οποίο δημόσιοι φορείς και οργανώσεις εφαρμόζουν πολιτικές που αφορούν την ταυτότητα φύλου.

Σύμφωνα με τη Scottish Sun, στο επίκεντρο της κριτικής έχει βρεθεί και η LGBT Health and Wellbeing, μια φιλανθρωπική οργάνωση που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και δράσεις για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στη Σκωτία και λαμβάνει χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, από το NHS, τη σκωτσέζικη κυβέρνηση και τοπικές αρχές.

Η οργάνωση πραγματοποιεί στο Εδιμβούργο συναντήσεις με την ονομασία «Queer Milk», οι οποίες λειτουργούν ως ομάδα υποστήριξης για ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς και άτομα που ταΐζουν βρέφη με μητρικό ή ανθρώπινο γάλα. Στην περιγραφή του προγράμματος αναφέρεται ότι οι συναντήσεις είναι ανοιχτές σε όσους θηλάζουν, χρησιμοποιούν τον όρο «chestfeeding» ή δίνουν ανθρώπινο γάλα στο μωρό τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία σίτισης.

Το πρόγραμμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις επειδή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται περιλαμβάνονται και τρανς γυναίκες που επιθυμούν να θηλάσουν ή να συμμετάσχουν σε διαδικασίες σίτισης βρέφους.

Η Σούζαν Σμιθ, διευθύντρια της οργάνωσης For Women Scotland, επέκρινε τη δημόσια χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων, υποστηρίζοντας ότι οι βιολογικοί άνδρες δεν μπορούν να θηλάσουν και καλώντας την κυβέρνηση, το NHS και τους δήμους να σταματήσουν, όπως είπε, να χρηματοδοτούν προγράμματα που προωθούν τέτοιες αντιλήψεις.

Η συζήτηση γύρω από το «Queer Milk» και το περιστατικό στο παιδιατρικό νοσοκομείο έχουν έτσι ενταχθεί στην ευρύτερη πολιτική και κοινωνική διαμάχη στη Σκωτία σχετικά με το πώς πρέπει να συνδυάζονται οι πολιτικές συμπερίληψης με τις ιατρικές διαδικασίες και το βιολογικό φύλο των ασθενών.