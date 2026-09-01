Σικελία: Μεγάλη φωτιά στην Ταορμίνα απειλεί σπίτια – «Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μεγάλη δασική πυρκαγιά μαίνεται στην Ταορμίνα της Σικελίας, με τις φλόγες να έχουν πλησιάσει κατοικημένες περιοχές και να απειλούν σπίτια. Δραματική είναι η περιγραφή του δημάρχου της διάσημης τουριστικής πόλης, Κατένο Ντε Λούκα, ο οποίος δήλωσε ότι «η Ταορμίνα καίγεται», ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε εμπρησμό.

Η φωτιά έχει πλήξει την περιοχή Ζαπούλα (Zappulla) της Ταορμίνας, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Σικελίας.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, οι φλόγες εξαπλώθηκαν από την περιοχή κοντά σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων και έφτασαν μέχρι την πρώτη σήραγγα προστασίας από κατολισθήσεις στη Via Garipoli, τον βασικό δρόμο που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Α18 με την Ταορμίνα, γνωστή και ως το «Μαργαριτάρι του Ιονίου».

Incendio a Taormina, le fiamme minacciano le case. Il sindaco: ‘Situazione tragica’. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. #ANSA pic.twitter.com/gQVfZqKCdi — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 1, 2026

Η πυρκαγιά απειλεί αρκετές κατοικίες, ενώ η πρόσβαση σε ορισμένους δρόμους της περιοχής έχει αποκλειστεί, αρχής γενομένης από το Arco dei Cappuccini.

«Η Ταορμίνα καίγεται»

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και οι τοπικές αστυνομικές αρχές.

Ο δήμαρχος της Ταορμίνας και περιφερειακός βουλευτής του κόμματος South Calls North, Κατένο Ντε Λούκα, περιέγραψε με δραματικούς τόνους την κατάσταση.

«Η Ταορμίνα καίγεται. Στην περιοχή Ζαπούλα η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική», δήλωσε.

🔥 Il Sindaco di Taormina, Cateno De Luca, afferma che la situazione incendi in contrada Zappulla è veramente tragica. Arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco in attesa del canadair. Fiamme dalla galleria paramassi della via Garipoli: minacciate alcune abitazioni. pic.twitter.com/kqCsoTvGPV — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) September 1, 2026

Όπως ανέφερε, στην επιχείρηση κατάσβεσης έχει ήδη φτάσει ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, ενώ οι αρχές αναμένουν την άφιξη πυροσβεστικού αεροσκάφους Canadair.

Υποψίες για εμπρησμό

Ο δήμαρχος άφησε παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να έχει προκληθεί σκόπιμα.

«Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για φωτιά που προκλήθηκε εσκεμμένα», ανέφερε, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, με βασική προτεραιότητα την προστασία των κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στην πορεία του μετώπου.