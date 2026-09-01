Μπριζίτ Μακρόν: Η 42χρονη κόρη της βάδισε στα βήματά της και ερωτεύτηκε 22χρονο φοιτητή – Η εντυπωσιακή ομοιότητα

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Στα βήματα της μητέρας της φαίνεται πως βαδίζει η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, Τιφαέν Οζιέρ, καθώς βρίσκεται σε σχέση με έναν φοιτητή κατά 20 χρόνια νεότερό της, σε μια εντυπωσιακή σύμπτωση με τον γάμο της μητέρας της με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η 42χρονη Οζιέρ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram που τη δείχνει ερωτευμένη στο Άμστερνταμ μαζί με τον 22χρονο φοιτητή διοίκησης επιχειρήσεων, Αντουάν Λεκοντέ.

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Το ζευγάρι φέρεται να γνωρίστηκε το καλοκαίρι στο Λε Τουκέ, το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο της βορειοδυτικής Γαλλίας, όπου ο Λεκοντέ εργαζόταν ως εκπαιδευτής kitesurfing και παρέδιδε μαθήματα στη θετή κόρη του Γάλλου Προέδρου.

Στενός φίλος της 42χρονης δήλωσε στο γαλλικό περιοδικό Gala: «Ήταν αμέσως προφανές μεταξύ τους. Έχουν πολλά κοινά: την αγάπη για το Λε Τουκέ και τις δυνατές συγκινήσεις, αλλά και τα ταξίδια και την επιχειρηματικότητα».

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Ο νέος της δεσμός έρχεται μετά τον χωρισμό της τον Μαΐο του 2026 από τον Σιρίλ Χανουνά, έναν αμφιλεγόμενο τηλεοπτικό παρουσιαστή στη Γαλλία.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η Οζιέρ, η οποία είναι δικηγόρος και πολιτικός, έχει ήδη γνωρίσει τον Λεκοντέ στα δύο της παιδιά, τη 12χρονη Ελίζ και τον 10χρονο Ορέλ.

Πριν από αυτή τη σχέση, η Οζιέρ είχε χωρίσει τον Ιανουάριο του 2025 από τον πρώην σύντροφό της, τον γαστρεντερολόγο-ηπατολόγο Αντουάν Σοτό.

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Η εντυπωσιακή ομοιότητα με το ζεύγος Μακρόν

Η σχέση του νέου ζευγαριού παρουσιάζει αξιοσημείωτες ομοιότητες με εκείνη της 73χρονης Μπριζίτ και του 48χρονου Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι έχουν 25 χρόνια διαφορά ηλικίας.

Ο Μακρόν ήταν μαθητής όταν γνώρισε την Μπριζίτ, αν και πολύ νεότερος, μόλις 15 ετών, ενώ η Μπριζίτ ήταν καθηγήτρια στο ιδιωτικό σχολείο La Providence στην Αμιένη όπου φοιτούσε.

Εκείνη την εποχή, η 39χρονη τότε Μπριζίτ ήταν παντρεμένη με τον Αντρέ-Λουί Οζιέρ, με τον οποίο είχε αποκτήσει τρία παιδιά. Όταν η σχέση έγινε γνωστή, οι γονείς του Μακρόν τον απομάκρυναν από το σχολείο.

Η μητέρα του Μακρόν, Φρανσουάζ Νογκές-Μακρόν, είχε δηλώσει στη συγγραφέα του βιβλίου «Emmanuel Macron: A Perfect Young Man», Αν Φουλντά: «Απλώς δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι όταν ο Εμανουέλ γνώρισε τη Μπριζίτ, δεν μπορούσαμε απλώς να πούμε “Αυτό είναι υπέροχο”».

«Αυτό που είχε σημασία για μένα δεν ήταν το γεγονός ότι είχε σχέση με τη Μπριζίτ, αλλά ότι ήταν ζωντανός και δεν υπήρχαν προβλήματα», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας του Μακρόν, Ζαν-Μισέλ Μακρόν, είχε δηλώσει ότι «σχεδόν έπεσε από την καρέκλα του» μόλις έμαθε τα νέα.

Η Τιφαέν Οζιέρ ήταν 9 ετών όταν ξεκίνησε η σχέση μεταξύ του Εμανουέλ και της μητέρας της. Το 2018 είχε δηλώσει: «Ήταν ξετρελαμένοι και ήταν αρκετά προφανές μεταξύ τους και πολύ δύσκολο».

«Αν πρέπει να δώσω ένα όραμα για την αγάπη, αυτό είναι ο Εμανουέλ και η μαμά. Όταν είναι μαζί, είναι σχεδόν σαν να μην υπάρχει ο υπόλοιπος κόσμος», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η ίδια και τα αδέλφια της, Σεμπαστιάν και Λοράνς, «υπέφεραν όσο το δυνατόν λιγότερο» όταν οι γονείς της πήραν διαζύγιο το 2006.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μπριζίτ παντρεύτηκαν τελικά την επόμενη χρονιά, όταν εκείνος ήταν 29 ετών και εκείνη 54.

Καθώς έγινε πατριός των τριών ενηλίκων παιδιών της, αναφέρεται ότι τους είπε στη δεξίωση του γάμου: «Σας ευχαριστώ που μας αποδεχτήκατε, ένα όχι και τόσο συνηθισμένο ζευγάρι».

Ο πατέρας της Τιφαέν, Αντρέ-Λουί Οζιέρ, απεβίωσε το 2019.

Η αντίδραση της Μπριζίτ

Η Μπριζίτ Μακρόν λέγεται ότι είναι κατενθουσιασμένη με τη νέα σχέση της κόρης της.

«Αντέδρασε ακριβώς όπως θα αντιδρούσε κάθε μητέρα. Όλο αυτό που έχει σημασία για εκείνη είναι η ευτυχία της κόρης της, οπότε είναι πολύ χαρούμενη που τη βλέπει να ανθίζει. Θα χαρεί πολύ να γνωρίσει τον Αντουάν», δήλωσε στο Gala μια πηγή.

Στο παρελθόν, η Τιφαέν Οζιέρ έχει υπερασπιστεί σθεναρά τη μητέρα της απέναντι σε αυτό που αποκάλεσε σεξισμό και ηλικιακό ρατσισμό.

Μιλώντας το 2017, όταν η Μπριζίτ Μακρόν δεχόταν πυρά ενώ η Οζιέρ ήταν υποψήφια βουλευτής με το κόμμα La République En Marche του πατριού της, είχε δηλώσει: «Νομίζω ότι δεν μπορούμε να μένουμε αδιάφοροι σε αυτό, και τώρα δεν θέλω να δώσω καμία σημασία σε ανθρώπους που μεταφέρουν αυτού του είδους τα πράγματα, επειδή το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο στη Γαλλία του 21ου αιώνα να γίνονται τέτοιες επιθέσεις».

«Αυτές είναι επιθέσεις που δεν θα εξαπολύσαμε σε άνδρες πολιτικούς ή σε έναν άνδρα που θα συνόδευε μια γυναίκα πολιτικό. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει πολύς φθόνος και ότι αυτό είναι πολύ απρεπές».

«Στο πεδίο, αντίθετα, συναντώ ανθρώπους που θαυμάζουν αυτό που κάνει, τη δουλειά της, την εμπλοκή της. Αν οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν παρά να ασκούν κριτική, ας το κάνουν, αυτό μόνο πιο κοντά θα μας φέρει», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από: Daily Mail