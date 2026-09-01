Φυγόποινος που είχε καταδικαστεί σε 120 χρόνια φυλακή κρυβόταν στη Λαμία – Πώς οι αστυνομικοί εντόπισαν τον «φαντομά»

Οι αστυνομικές αρχές στη Λαμία συνέλαβαν έναν 66χρονο φυγόποινο, ο οποίος καταζητούνταν για ποινές συνολικής διάρκειας 120 ετών, κυρίως για οικονομικά εγκλήματα. Η σύλληψη ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας αστυνομικών υπηρεσιών Λαμίας και Θεσσαλονίκης, εντοπίζοντας τα ίχνη του στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας, όπου είχε αλλάξει ταυτότητα.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέλος στην πολυετή και περιπετειώδη διαδρομή ενός 66χρονου φυγόποινου «φαντομά» έβαλαν οι αστυνομικές αρχές στη Λαμία. Σε βάρος του εκκρεμούσαν ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που άγγιζαν συνολικά τα 120 έτη.
  • Η σύλληψή του ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης συνεργασίας αστυνομικών από Λαμία και Θεσσαλονίκη. Ο 66χρονος είχε διαφύγει στο εξωτερικό (Παναμά), εκδόθηκε και στη συνέχεια άλλαξε ταυτότητα, κρυβόμενος στη Λαμία.
  • Οι καταδικαστικές αποφάσεις αφορούν αδικήματα απάτης, πλαστογραφίας και φοροδιαφυγής, με τις επιβληθείσες ποινές να φτάνουν αθροιστικά τα 120 έτη κάθειρξης και φυλάκισης.

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Τέλος στην πολυετή και περιπετειώδη διαδρομή ενός 66χρονου ημεδαπού φυγόποινου «φαντομά» έβαλαν το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) οι αστυνομικές Αρχές στη Λαμία. Σε βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσαν ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που άγγιζαν συνολικά τα 120 έτη.

Η σύλληψή του ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης και αγαστής συνεργασίας των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας με συναδέλφους τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη του στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας.

Από τη φυγή στον Παναμά… στην αλλαγή ταυτότητας στη Λαμία

Σύμφωνα με το LamiaReport, o 66χρονος, με καταγωγή από περιοχή της Πιερίας, διαθέτει πλούσιο παρελθόν στις σχέσεις του με τη Δικαιοσύνη.

Όταν άρχισαν να εκδίδονται σωρηδόν οι πρώτες βαριές καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του για οικονομικά εγκλήματα στη συμπρωτεύουσα, κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό. Εντοπίστηκε στον Παναμά, απ’ όπου και εκδόθηκε στις ελληνικές αρχές.

Αν και αρχικά εμφανίστηκε πρόθυμος να συμμορφωθεί και να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του με τον νόμο, μόλις βρήκε την ευκαιρία εξαφανίστηκε εκ νέου. Προκειμένου να σβήσει εντελώς τα ίχνη του, άλλαξε όνομα και ταυτότητα, βρίσκοντας καταφύγιο το τελευταίο διάστημα στη Λαμία, θεωρώντας ότι είχε καταφέρει να ξεγελάσει τις αρχές.

Το βαρύ ποινικό μητρώο και τα 120 χρόνια κάθειρξης

Ο όγκος των διωκτικών εγγράφων που εκκρεμούσαν εις βάρος του προκαλεί ίλιγγο, καθώς περιλαμβάνει αναλυτικά:

Οι αποφάσεις αυτές αφορούν αδικήματα απάτης, πλαστογραφίας, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών περί φοροδιαφυγής και προστασίας των δημοσίων εσόδων, με τις επιβληθείσες ποινές κάθειρξης και φυλάκισης να φτάνουν αθροιστικά τα 120 έτη.

Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για την άμεση εκτέλεση των αποφάσεων και τον εγκλεισμό του σε σωφρονιστικό κατάστημα.

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