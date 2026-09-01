Φωτιά σε σχολικό λεωφορείο στη Λ. Αθηνών – Σουνίου: Το όχημα λαμπάδιασε και έγινε στάχτη – Σώοι ο οδηγός και ο συνοδηγός

Ένα σχολικό λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου, εντός των ορίων του δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Ο οδηγός και ο συνοδηγός πρόλαβαν να εξέλθουν με ασφάλεια, καθώς δεν υπήρχαν άλλοι επιβαίνοντες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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φωτιά σχολικό λεωφορείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοσχερώς καταστράφηκε ένα σχολικό λεωφορείο, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Τρίτης στη Λ. Αθηνών – Σουνίου.
  • Ο οδηγός και ο συνοδηγός πρόλαβαν και βγήκαν έγκαιρα και με ασφάλεια από το όχημα, όπου δεν υπήρχαν άλλοι επιβαίνοντες.
  • Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ωστόσο το σχολικό λεωφορείο έγινε στάχτες. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ολοσχερώς καταστράφηκε ένα σχολικό λεωφορείο, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) στη Λ. Αθηνών – Σουνίου (Ribas) στο δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός πρόλαβαν και βγήκαν έγκαιρα και με ασφάλεια από το όχημα, όπου δεν υπήρχαν άλλοι επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρηση 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Κορωπίου, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο, το σχολικό λεωφορείο έγινε στάχτες.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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