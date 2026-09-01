Φωτιά σε σχολικό λεωφορείο στη Λ. Αθηνών – Σουνίου: Το όχημα λαμπάδιασε και έγινε στάχτη – Σώοι ο οδηγός και ο συνοδηγός

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Ολοσχερώς καταστράφηκε ένα σχολικό λεωφορείο, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) στη Λ. Αθηνών – Σουνίου (Ribas) στο δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός πρόλαβαν και βγήκαν έγκαιρα και με ασφάλεια από το όχημα, όπου δεν υπήρχαν άλλοι επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρηση 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Κορωπίου, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο, το σχολικό λεωφορείο έγινε στάχτες.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο επί της Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου στο δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2026

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.