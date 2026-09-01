Υπουργείο Μετανάστευσης: Στέλνει στην Εισαγγελία «παραπλανητικό» βίντεο με δήθεν ασυνόδευτους ανηλίκους

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου χαρακτηρίζει «απολύτως παραπλανητικό» ένα βίντεο που κυκλοφορεί και εμφανίζει δήθεν ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους, διευκρινίζοντας ότι δεν αφορά δομή του υπουργείου ή δομή φιλοξενίας ανηλίκων. Το βίντεο θα αποσταλεί στην Εισαγγελία για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων και την ενδεχόμενη εμπλοκή φυσικών προσώπων, καθώς επιχειρεί να μεταφέρει ένα ψευδές μήνυμα για την αντιμετώπιση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκαθαρίζει πως «απολύτως παραπλανητικό» είναι το βίντεο που κυκλοφορεί με δήθεν ασυνόδευτους ανηλίκους, τονίζοντας ότι δεν αφορά δομή του υπουργείου.
  • Πρόκειται για δομή ισπανικής ΜΚΟ, η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Οργανώσεων του υπουργείου και δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από τους Έλληνες φορολογουμένους.
  • Το βίντεο θα αποσταλεί στην Εισαγγελία από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, με στόχο να διερευνηθούν τυχόν ποινικά αδικήματα από τους δημιουργούς του.

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«Απολύτως παραπλανητικό» είναι το βίντεο που κυκλοφορεί και εμφανίζει δήθεν ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους, όπως ξεκαθαρίζει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως σημειώνει, το εν λόγω βίντεο σε καμία περίπτωση δεν αφορά δομή του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ούτε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς οι συγκεκριμένες δομές ελέγχονται αποκλειστικά από το υπουργείο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, πρόκειται για δομή ισπανικής ΜΚΟ, η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Οργανώσεων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από τους Έλληνες φορολογουμένους.

Το βίντεο θα αποσταλεί στην Εισαγγελία

Ωστόσο, καθώς, όπως αναφέρεται, διαφαίνεται χρήση υποτιθέμενης δομής ανηλίκων από ενήλικες μετανάστες και επιχειρείται, με παραπλανητικό τρόπο, να μεταφερθεί ένα ψευδές μήνυμα σχετικά με την αντιμετώπιση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα, το βίντεο θα αποσταλεί από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, στην Εισαγγελία, με στόχο να διερευνηθούν τυχόν ποινικά αδικήματα από τους δημιουργούς του βίντεο, καθώς και η ενδεχόμενη εμπλοκή φυσικών προσώπων σε αυτά.

Το υπουργείο σημειώνει, τέλος, ότι πλέον στην Ελλάδα πραγματοποιείται ιατρικός έλεγχος για την πιστοποίηση της ανηλικότητας και, ως εκ τούτου κανένας ενήλικος δεν δύναται να φιλοξενηθεί σε δομή ανηλίκων.

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