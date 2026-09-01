Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο ο 24χρονος που έκανε «τετακέ» και «οκταράκια» στην Μεγάλου Αλεξάνδρου – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 24χρονος Ούγγρος οδηγός παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, καθώς συνελήφθη να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς με σπορ αυτοκίνητο, στη λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου. Η πράξη του καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ ο ίδιος παραδέχθηκε την «απερίσκεπτη» πράξη του. Παράλληλα, αναζητούνται  τρεις ακόμη οδηγοί, που συμμετείχαν σε παρόμοιες επικίνδυνες επιδείξεις στην πόλη.

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Θεσσαλονίκη/Σύλληψη οδηγού που έκανε drift
Πηγή: Thestival
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 24χρονος οδηγός από την Ουγγαρία, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, καθώς συνελήφθη για επικίνδυνους ελιγμούς στη λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου.
  • Ο νεαρός οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο «τεχνικά ανασφαλές», κάνοντας «τετακέ και οκταράκια» για «επίδειξη», πράξη για την οποία απολογήθηκε.
  • Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων, ένας που φέρεται να έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης.

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Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί 24χρονος οδηγός, υπήκοος Ουγγαρίας, ο οποίος συνελήφθη, καθώς φαίνεται να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου, το πρωί της περασμένης Κυριακής.

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Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο νεαρός αλλοδαπός, οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο το οποίο χαρακτηρίζεται ως «τεχνικά ανασφαλές», κάνοντας στο οδόστρωμα «τετακέ και οκταράκια», σε μία «επίδειξη» οδηγικών ικανοτήτων.

Η πορεία του φαίνεται να καταγράφηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος παραδέχθηκε ότι έκανε «επίδειξη», αναγνωρίζοντας την πράξη του ως «απερίσκεπτη» και ζήτησε συγγνώμη. Αναφορικά με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να είπε ότι ταξιδεύει σε διάφορες χώρες της Ευρώπηε, συμμετέχοντας μαζί με άλλους οδηγούσε σε εκδηλώσεις αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων («super cars»).

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, η διερεύνηση της οποίας ξεκίνησε μετά την προβολή τηλεοπτικού ρεπορτάζ, αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων.

Μεταξύ αυτών είναι ένας οδηγός, που φέρεται να κινήθηκε την ίδια μέρα στο πλακόστρωτο της νέα παραλίας της Θεσσαλονίκης, όπου προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων. Οι άλλοι δύο οδηγοί φαίνεται να παρείχαν συνδρομή στον προηγούμενο, προκαλώντας παρακώλυση της κυκλοφορίας για τους λοιπούς χρήστες της παραλίας.

Γι’ αυτό τον λόγο, ο εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι συγκεκριμένοι οδηγοί και να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους.

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