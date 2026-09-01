Δένδιας: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων

Στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, anti-drone και αντιβαλλιστικό Θόλο με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα» αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την προσέλευσή του στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιείται στο Γουίκλοου του Δουβλίνου.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε χαρακτηριστικά πως, πέραν των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, η ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνει τις προκλήσεις που δημιουργούν για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια οι διαστάσεις του Διαστήματος, ο Κυβερνοχώρος, οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ουσιαστική συμβολή να προσφέρει στον διεξαγόμενο διάλογο.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων

Επιπλέον, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η «Ατζέντα 2030» και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» συνιστούν την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του συνόλου αυτών των απειλών. Επεσήμανε δε ότι, με τη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης, η χώρα μας δημιουργεί πλέον σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και επιχειρησιακή δυνατότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των σύγχρονων προκλήσεων.

Καταλήγοντας, ο κ. Δένδιας γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους ομολόγους του και να αναλύσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Θράκη, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις του στον ευρωπαϊκό χώρο, την ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και τη συνολική ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.