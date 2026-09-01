Δένδιας: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε στην υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, anti-drone και αντιβαλλιστικό Θόλο «Ασπίδα του Αχιλλέα», χαρακτηρίζοντάς την ως την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών. Τόνισε τη συμβολή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις από τον Κυβερνοχώρο, το Διάστημα, τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και τον αναθεωρητισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Θράκη.

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Δένδιας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, anti-drone και αντιβαλλιστικό Θόλο με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα».
  • Η «Ατζέντα 2030» και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» συνιστούν την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών, με την Ελλάδα να δημιουργεί παραγωγική βάση και επιχειρησιακή δυνατότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος.
  • Ο κ. Δένδιας γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Θράκη.

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Στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, anti-drone και αντιβαλλιστικό Θόλο με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα» αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την προσέλευσή του στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιείται στο Γουίκλοου του Δουβλίνου.

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Ο κ. Δένδιας σημείωσε χαρακτηριστικά πως, πέραν των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, η ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνει τις προκλήσεις που δημιουργούν για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια οι διαστάσεις του Διαστήματος, ο Κυβερνοχώρος, οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ουσιαστική συμβολή να προσφέρει στον διεξαγόμενο διάλογο.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων

Επιπλέον, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η «Ατζέντα 2030» και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» συνιστούν την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του συνόλου αυτών των απειλών. Επεσήμανε δε ότι, με τη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης, η χώρα μας δημιουργεί πλέον σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και επιχειρησιακή δυνατότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των σύγχρονων προκλήσεων.

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Καταλήγοντας, ο κ. Δένδιας γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους ομολόγους του και να αναλύσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Θράκη, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις του στον ευρωπαϊκό χώρο, την ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και τη συνολική ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.

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