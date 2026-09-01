Ρέθυμνο: 76χρονος τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (31/08) στο Ρέθυμνο, όταν ένας 76χρονος Πολωνός, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα.
Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα. Στον ηλικιωμένο άνδρα παρασχέθηκε επί τόπου η απαραίτητη βοήθεια και ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.
Ωστόσο, παρά την προσπάθεια των διασωστών και των γιατρών, ο 76χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, ενώ έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.