Ρέθυμνο: 76χρονος τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (31/08) στο Ρέθυμνο, όταν ένας 76χρονος Πολωνός, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα. Στον ηλικιωμένο άνδρα παρασχέθηκε επί τόπου η απαραίτητη βοήθεια και ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Ωστόσο, παρά την προσπάθεια των διασωστών και των γιατρών, ο 76χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, ενώ έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.