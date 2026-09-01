Ρέθυμνο: 76χρονος τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (31/08) στο Ρέθυμνο, όταν ένας 76χρονος υπήκοος Πολωνίας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, ανατολικά της παραλίας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ο άνδρας κατέληξε, με τις συνθήκες του περιστατικού να παραμένουν υπό διερεύνηση από το Λιμεναρχείο.

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Πνιγμός/Ρέθυμνο
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (31/08) στο Ρέθυμνο, όταν ένας 76χρονος υπήκοος Πολωνίας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα.
  • Παρά την προσπάθεια των διασωστών και των γιατρών, ο 76χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, παραμένουν υπό διερεύνηση από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, ενώ έχει ζητηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (31/08) στο Ρέθυμνο, όταν ένας 76χρονος Πολωνός, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα. Στον ηλικιωμένο άνδρα παρασχέθηκε επί τόπου η απαραίτητη βοήθεια και ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Ωστόσο, παρά την προσπάθεια των διασωστών και των γιατρών, ο 76χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, ενώ έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

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