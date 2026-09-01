Βαρύ πένθος για την Πηνελόπη Πλάκα: Πέθανε ο πατέρας της – «Μέχρι να τα ξαναπούμε μπαμπά μου, σε αγαπώ»

Η Πηνελόπη Πλάκα βιώνει μια δύσκολη περίοδο, καθώς ο πατέρας της απεβίωσε. Η ηθοποιός τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράζοντας μια οικογενειακή φωτογραφία και ένα τρυφερό μήνυμα αγάπης.

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Lifestyle

Πηνελόπη Πλάκα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πηνελόπη Πλάκα βιώνει μια δύσκολη περίοδο, καθώς πέθανε ο πατέρας της.
  • Η ηθοποιός θέλησε να τον «αποχαιρετήσει» μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας μια οικογενειακή φωτογραφία.
  • Στην ανάρτησή της, η Πηνελόπη Πλάκα έγραψε χαρακτηριστικά: «Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου. Σ’ αγαπώ».

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Μια δύσκολη περίοδο βιώνει η Πηνελόπη Πλάκα. Πέθανε ο πατέρας της και η ηθοποιός θέλησε να τον «αποχαιρετήσει» μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

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Συγκεκριμένα ανέβασε μια οικογενειακή φωτογραφία και έγραψε χαρακτηριστικά:

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Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου. Σ’ αγαπώ», έγραψε η Πηνελόπη Πλάκα.

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