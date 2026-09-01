Βαρύ πένθος για την Πηνελόπη Πλάκα: Πέθανε ο πατέρας της – «Μέχρι να τα ξαναπούμε μπαμπά μου, σε αγαπώ»

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Μια δύσκολη περίοδο βιώνει η Πηνελόπη Πλάκα. Πέθανε ο πατέρας της και η ηθοποιός θέλησε να τον «αποχαιρετήσει» μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

Συγκεκριμένα ανέβασε μια οικογενειακή φωτογραφία και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η γιαγιά, ο παππούς κι εσύ…

Μου πήρε χρόνια να καταλάβω ότι στις 15 Αυγούστου δεν σβήνουμε τούρτα για τη γιορτή μου, αλλά για τα γενέθλια του μπαμπά μου.

Και φέτος την σβήσαμε μαζί. Για τελευταία φορά.

Ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος αποφάσισε να ταξιδέψει την πιο αγαπημένη μου καλοκαιρινή μέρα.

Η 27η Αυγούστου απέκτησε για πάντα το πρόσωπό σου.

Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου. Σ’ αγαπώ», έγραψε η Πηνελόπη Πλάκα.