Γιώργος Ζυγούρης: Ο ηθοποιός και η σύντροφός του αποφάσισαν πώς θα βαπτίσουν την κόρη τους – Και το όνομα αυτής…

Ο ταλαντούχος ηθοποιός Γιώργος Ζυγούρης και η σύντροφός του, Σήλια, έχουν αποφασίσει να βαπτίσουν Ερατώ τη μόλις τριών μηνών κόρη τους.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Κρατά τη μόλις τριών μηνών κόρη του στην αγκαλιά του και λιώνει από ευτυχία. Ο ταλαντούχος ηθοποιός Γιώργος Ζυγούρης και η σύντροφός του, Σήλια, ζουν την ωραιότερη περίοδο της μέχρι τώρα ζωής τους, αφού τον Ιούνιο υποδέχθηκαν στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά τους. Το ζευγάρι, που απολαμβάνει τις πρώτες οικογενειακές διακοπές του, αυτό το διάστημα βρίσκεται σε χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου, με την κόρη του να αποτελεί το κέντρο του δικού του σύμπαντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός και η pilates instructor έχουν ήδη επιλέξει το όνομά της, που είναι Ερατώ.

Ο Γ. Ζυγούρης δεν χορταίνει να την κρατά αγκαλιά, αλλά και να φωτογραφίζει τη σύντροφό του όταν εκείνη φροντίζει το μωρό τους. Οι διακοπές τους γίνονται σε ένα διάλειμμα της περιοδείας του ηθοποιού με την παράσταση «Αλκηστις». Η μεγάλη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, ταξίδεψε σε επιλεγμένους σταθμούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο και θα παρουσιαστεί στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στην ανοιχτή σκηνή «Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παπά», με τον Γ. Ζυγούρη να έχει τον ρόλο του Ηρακλή.

Ο ηθοποιός που το κοινό αγάπησε ως Οδυσσέα στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Σέρρες», του Γιώργου Καπουτζίδη, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά «Το παιδί», δεν σταματά να εξελίσσεται. Από τον Σεπτέμβριο θα τον δούμε θεατρικά στην παράσταση που την περυσινή σεζόν συντάραξε το θεατρόφιλο κοινό. Ο λόγος για το «Cleansed» της Σάρα Κέιν, σε σκηνοθεσία Δ. Καραντζά, το οποίο, μετά τη μεγάλη επιτυχία του στην κεντρική σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ανεβαίνει και φέτος στον ίδιο χώρο για περιορισμένες παραστάσεις από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου.