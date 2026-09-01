Τζορτζίνα Κλαβαρίνο – Δημήτρης Πατέρας: Κρουαζιέρα στο Αιγαίο

Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Πατέρας και η σύζυγός του, Τζορτζίνα Κλαβαρίνο, απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους εν πλω σε Υδρα, Σπέτσες, Φολέγανδρο και Πάτμο.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον Δημήτρη Πατέρα και τη σύζυγό του, Τζορτζίνα Κλαβαρίνο, οι οποίοι και φέτος απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο Αιγαίο. Ο επιχειρηματίας, του οποίου η οικογένεια έχει μακρά παράδοση στη διεθνή ναυτιλία και καταγωγή από τις Οινούσσες, και η Ιταλίδα Brand & Marketing Strategist, γνωστή για την αισθητική και τη φυσική της κομψότητα, τον Οκτώβριο θα γιορτάσουν την πρώτη επέτειο του γάμου τους. Δεν ξεχνούν ποτέ την πρώτη γνωριμία τους στην Πάτμο και τη ρομαντική έναρξη της σχέσης τους στις Σπέτσες, οπότε φροντίζουν να επιστρέφουν πάντα εκεί.

Η τυχαία συνάντησή τους ένα βράδυ στο Νησί της Αποκάλυψης, πριν από τριάμισι χρόνια, έμελλε να αλλάξει τη ζωή και των δύο. Η δεύτερη συνάντησή τους στις Σπέτσες, τρεις εβδομάδες αργότερα, έμελλε να τους ενώσει για πάντα. Εκτοτε κάθε καλοκαίρι επιλέγουν ανελλιπώς να παίρνουν μια γεύση από Αιγαίο.

Στις φετινές διακοπές τους έχουν επισκεφθεί ήδη τις Σπέτσες, την Υδρα, τη Φολέγανδρο και την Πάτμο. Κατενθουσιασμένη από την ελληνική φιλοξενία, την κυκλαδίτικη ομορφιά, τα τιρκουάζ νερά και τις τοπικές γεύσεις, η Τζ. Κλαβαρίνο δεν σταματά να αναρτά στα social media ενσταντανέ με τις εντυπώσεις της.

Το λαμπερό ζευγάρι μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα σε Αγγλία, Ιταλία και Ελλάδα, με την καλλονή να προσθέτει συνεχώς νησιά στη λίστα με τους προορισμούς που έχει επισκεφθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εντυπωσιακός γάμος τους είχε γίνει στη Μαλιάνο Σαμπίνα, μια μικρή πόλη έξω από τη Ρώμη, με λειτουργό τον καρδινάλιο Τζιαμπατίστα Ρε. Είχε απασχολήσει έντονα τα ιταλικά και διεθνή ΜΜΕ, που με εκτενή αφιερώματα ανέδειξαν το μαγικό σκηνικό, την κομψότητα των νεόνυμφων και την αριστοκρατική ατμόσφαιρα της τελετής.