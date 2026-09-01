Τεχεράνη: Δεσμεύεται να «ανταποκριθεί» εάν οι ΗΠΑ τηρήσουν το MoU του Ιουνίου – Η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ έχει «παγώσει»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το Ιράν δηλώνει πρόθυμο να επανέλθει στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, εφόσον οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της πρόσφατης ενδιάμεσης συμφωνίας (Μνημόνιο Συναντίληψης/MoU) του Ιουνίου.

Πεζεσκιάν: «Άμεση ανταπόκριση αν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους»

Το Ιράν θα ανταποκριθεί άμεσα εάν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του MoU, δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο Ιρανός Πρόεδρος προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) στο Μπισκέκ του Κιργιστάν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν ISNA.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης της 17ης Ιουνίου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έληξε στις 17 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια των κλονιζόμενων συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Το MoU, το οποίο επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ, υποτίθεται ότι θα εγκαινίαζε μια περίοδο 60 ημερών για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και περιλάμβανε διατάξεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το οποίο έχει μετατραπεί σε μείζον σημείο τριβής στον πόλεμο.

Τζέι Ντι Βανς: «Εστιάζουμε στην ελεύθερη ροή του εμπορίου»

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον, κατά την τρέχουσα φάση του πολέμου κατά του Ιράν, εστιάζει στη διασφάλιση της ελεύθερη ροής του εμπορίου μέσω του Ορμούζ.

Μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι το πλήγμα της Κυριακής στο νησί Λαράκ είχε ως στόχο να εμποδίσει το Ιράν να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά.

Κατηγόρησε δε την ιρανική ηγεσία ότι ενεργεί «χωρίς ιδιαίτερη στρατηγική σοφία» στην προσπάθειά της να αποκόψει τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Αυτό που μου φαίνεται παράξενο είναι ότι μερικές φορές βάλλουν εναντίον των ίδιων των συμμάχων τους απλώς και μόνο για να εμποδίσουν την ελεύθερη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας τους ηγέτες του Ιράν «πραγματικά τρελούς».

Ο Βανς πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον ανέμενε ότι η Τεχεράνη θα ακολουθούσε αυτή την πορεία.

Ανταλλαγή πυρών, απειλές Τραμπ και η στάση της Τεχεράνης

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας τη Δευτέρα, εναντίον δύο αμερικανικών αεροπορικών βάσεων στην Ιορδανία, σε απάντηση στην επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ, όπου η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι έπληξε ιρανικούς εκτοξευτές που έβαλλαν νάρκες στο Ορμούζ.

Η ανταλλαγή αυτή ανέδειξε πόσο γρήγορα μια σύγκρουση που διεξαγόταν όλο και περισσότερο μέσω κυρώσεων, αποκλεισμών και οικονομικής πίεσης μπορεί να επιστρέψει στη στρατιωτική δράση.

Παρότι καμία από τις δύο πλευρές δεν φαινόταν να επιδιώκει την επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας, και οι δύο έστειλαν σήμα ότι είναι προετοιμασμένες να απαντήσουν σε τυχόν νέες επιθέσεις.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά», δήλωσε αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. «Θα υπάρξει απάντηση». Χαρακτήρισε επίσης το Ιράν «κράτος σε παρακμή», του οποίου η οικονομία και ο στρατός έχουν υποστεί σοβαρή υποβάθμιση.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τους χτυπήσουμε. Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Αργότερα χθες, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο αν έχει αποκλείσει τη χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος» για κάτι τέτοιο, επειδή το Ιράν είναι ήδη «εντελώς ηττημένο στρατιωτικά».

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι ανταλλαγές πυρών, οι πρώτες από τα τέλη Ιουλίου, ήταν μια «περιορισμένη και συγκρατημένη αντιπαράθεση», αλλά τόνισε ότι η Τεχεράνη θα δώσει μια σκληρή απάντηση εάν δεχθεί εκ νέου επίθεση.

Σταθερά χαμηλά η ναυσιπλοΐα

Η ναυτιλιακή κίνηση στο Ορμούζ παραμένει χαμηλή, διατηρούμενη κοντά στα χαμηλά επίπεδα του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα παρακολούθησης που δημοσιεύθηκαν και επικαλείται το Reuters.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Kpler έδειξαν ότι μόλις πέντε πλοία διέπλευσαν τη ζωτική θαλάσσια οδό, αριθμός πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο 10 ημερών των περίπου 14 πλοίων.

Από το συνολικό αριθμό, 4 πλοία εισήλθαν στα Στενά ενώ 1 εξήλθε. Τα στοιχεία εξαιρούν τα πλοία που πλέουν στο πέρασμα με απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες τους, ανέφερε το Reuters.

Κανένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγρών φορτίων δεν καταγράφηκε μεταξύ των πλοίων που διήλθαν από τη θαλάσσια οδό τη Δευτέρα.

Μεταξύ αυτών που εισήλθαν, το ένα ήταν ένα κενό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αερίου που έφτασε μέσω της ιρανικής διαδρομής, ενώ τα υπόλοιπα τρία ήταν φορτωμένα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.