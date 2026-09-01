Γαλλία: Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Μπαλαντύρ – «Σφράγισε» το τέλος της εποχής Μιτεράν

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εντουάρ Μπαλαντύρ, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών στο Παρίσι, έχοντας «σφραγίσει» το τέλος της προεδρικής περιόδου του Φρανσουά Μιτεράν. Η πολιτική του διαδρομή περιλάμβανε την πρωθυπουργία του το 1993 κατά τη διάρκεια της συγκατοίκησης με τον Μιτεράν, την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 1995 και την αθώωσή του το 2021 για σκάνδαλο χρηματοδότησης.

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Διεθνή Νέα

Γαλλία Μπαλαντίρ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την τελευταία του πνοή στο Παρίσι άφησε τη Δευτέρα ο Εντουάρ Μπαλαντύρ, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, σε ηλικία 97 ετών.
  • Ως εμβληματική προσωπικότητα της γαλλικής δεξιάς, ανέλαβε την πρωθυπουργία το 1993, σφραγίζοντας το τέλος της προεδρικής περιόδου του Φρανσουά Μιτεράν.
  • Αν και απέτυχε στις προεδρικές εκλογές του 1995, αθωώθηκε το 2021 από τις κατηγορίες για χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας.

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Την τελευταία του πνοή στο Παρίσι άφησε τη Δευτέρα ο Εντουάρ Μπαλαντύρ. Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών, έχοντας σφραγίσει με τη θητεία του το τέλος της προεδρικής περιόδου του Φρανσουά Μιτεράν.

Η άνοδος και η συγκατοίκηση με τον Μιτεράν

Εμβληματική προσωπικότητα της γαλλικής δεξιάς, ο Μπαλαντύρ ανέλαβε την πρωθυπουργία το 1993, όταν η παράταξή του κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές, δύο χρόνια πριν από την εκπνοή της δεύτερης επταετούς θητείας του σοσιαλιστή Μιτεράν στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ανέλαβε την πρωθυπουργία διότι ο τότε ηγέτης της γαλλικής δεξιάς Ζακ Σιράκ δεν επιθυμούσε την εκ νέου συγκατοίκηση με τον Μιτεράν στην εξουσία της Γαλλίας, θεωρώντας ότι η πρωθυπουργοποίησή του κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Μιτεράν ήταν αυτή που τον οδήγησε στην ήττα στις προεδρικές εκλογές του 1988.

Η σύγκρουση με τον Σιράκ και οι προεδρικές εκλογές του 1995

Ο Μπαλαντύρ ανέλαβε την πρωθυπουργία το 1993 κατόπιν αιτήματος του επί 30 χρόνια φίλου του, Σιράκ.

Στη συνέχεια ωστόσο, διαπιστώνοντας ότι η δημοτικότητά του είχε αυξηθεί εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια της διετίας που ήταν πρωθυπουργός, ο Μπαλαντύρ αποφάσισε να κατέβει υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 1995, έχοντας απέναντί του τον Σιράκ, αλλά και τον σοσιαλιστή Λιονέλ Ζοσπέν.

Στον πρώτο γύρο έλαβε το 18,6% των ψήφων, έναντι 23,3% του Ζοσπέν και 20,8% του Σιράκ.

Αποτυγχάνοντας να περάσει στο δεύτερο γύρο, τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας του Σιράκ, ο οποίος στη συνέχεια εξελέγη πρόεδρος.

Αποχώρηση από την πολιτική και σκάνδαλο

Μετά την αποτυχία του στις προεδρικές εκλογές ο Μπαλαντύρ αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή της Γαλλίας.

Κατηγορήθηκε ό,τι χρηματοδότησε την προεκλογική του εκστρατεία με χρήματα που προήλθαν από την υπογραφή συμβολαίων στρατιωτικής συνεργασίας της Γαλλίας με το Πακιστάν.

Αθωώθηκε ωστόσο το 2021, αλλά ο τότε υπουργός Αμυνας στην κυβέρνησή του Φρανσουά Λεοτάρ, ο οποίος σήμερα δεν βρίσκεται στη ζωή, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών με αναστολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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