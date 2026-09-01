Κάγια Κάλας: Τα 5 κρίσιμα μέτωπα στην ατζέντα της Συνόδου των υπουργών Άμυνας της ΕΕ

Η Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, περιέγραψε την ατζέντα της Άτυπης Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Ιρλανδία. Τα κύρια θέματα περιλαμβάνουν τη θαλάσσια ασφάλεια (Στενά Ορμούζ, υποθαλάσσιες υποδομές), το διάστημα ως αμυντικό πυλώνα, μια ευρωπαϊκή αποστολή στον Λίβανο, την αντιαεροπορική ενίσχυση της Ουκρανίας και ενημέρωση για απόπειρα σαμποτάζ στη Λειψία.

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Διεθνή Νέα

Κάγια Κάλας EEAS
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας, με έμφαση στα Στενά του Ορμούζ και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Άμυνας της ΕΕ. Η Κάγια Κάλας τόνισε ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να γίνεται σεβαστή» και να μην υπάρχουν διόδια.
  • Βασικό θέμα στην ατζέντα θα είναι και η αντιαεροπορική ενίσχυση της Ουκρανίας, καθώς «λείπουν αναχαιτιστικοί πύραυλοι» και η παραχώρησή τους κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του λαού της.
  • Το διάστημα αποτελεί επίσης βασικό αμυντικό πυλώνα, με την κ. Κάλας να υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να εντείνει τις προσπάθειές της «ώστε να εξακολουθήσουμε να είμαστε διαστημική δύναμη».

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Την ατζέντα των θεμάτων που θα απασχολήσουν τη σημερινή Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Ιρλανδία περιέγραψε η Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, κατά την άφιξή της στις εργασίες του Συμβουλίου.

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Θαλάσσια ασφάλεια

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών θα βρεθεί το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας, με δύο παραμέτρους.

Πρώτον, «το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να γίνεται σεβαστή. Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει αποτελέσματα. Για εμάς είναι σημαντικό να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη σ’ αυτές τις θαλάσσιες διαδρομές, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν ελεύθερες».

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Παράλληλα, στο πλαίσιο της θαλάσσιας ασφάλειας θα συζητηθεί η δεύτερη παράμετρος που αφορά την προστασία των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών, «τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε από κοινού», όπως τόνισε η κ. Κάλας.

Το διάστημα ως αμυντικός πυλώνας

Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται και το διάστημα, που αποτελεί βασικό παράγοντα που καθιστά δυνατή την άμυνα, με την Ύπατη Εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές, «ώστε να εξακολουθήσουμε να είμαστε διαστημική δύναμη, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα συμβαίνουν στον συγκεκριμένο τομέα».

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Ευρωπαϊκή αποστολή στον Λίβανο

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης για τον Λίβανο, σχετικά με μια ευρωπαϊκή αποστολή για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση εκεί.

Αντιαεροπορική ενίσχυση της Ουκρανίας

Βασικό θέμα στην ατζέντα είναι και η Ουκρανία και η αντιαεροπορική άμυνά της, καθώς «λείπουν αναχαιτιστικοί πύραυλοι. Θα ήταν, λοιπόν, πολύ καλό να παραχωρηθούν αυτοί στην Ουκρανία, ώστε να μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει για την προστασία του λαού της», τόνισε.

Ενημέρωση για τη Λειψία και ενίσχυση της αποτροπής

Παράλληλα έγινε γνωστό ότι οι υπουργοί ‘Αμυνας της ΕΕ θα ενημερωθούν από τον Γερμανό ομόλογό τους για την απόπειρα σαμποτάζ στη Λειψία αυτό το καλοκαίρι, με την Κάγια Κάλας να τονίζει ότι θα δοθούν πληροφορίες από τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών, επισημαίνοντας για τις απειλές ότι «υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε πραγματικά να ενισχύσουμε και να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία, ώστε να καλύψουμε τα κενά στις δυνατότητές μας και να είμαστε επομένως πιο αξιόπιστοι στην αποτροπή όλων αυτών των επιθέσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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