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ΕΕ: Ετοιμάζει το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – «Θα το καταθέσω το φθινόπωρο», προανήγγειλε η Κάγια Κάλας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε τροχιά περαιτέρω αυστηροποίησης των μέτρων κατά της Ρωσίας, προετοιμάζοντας το ευρύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει τους καταλόγους κυρώσεων το φθινόπωρο, τονίζοντας το βαρύ τίμημα που έχει ήδη καταβάλει η Μόσχα.

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Διεθνή Νέα

Κάγια Κάλας EEAS
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για την επιβολή του ευρύτερου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, με την Κάγια Κάλας να ανακοινώνει ότι θα το καταθέσει το φθινόπωρο.
  • Οι κυρώσεις της ΕΕ έχουν ήδη «κοστίσει ακριβά στη Ρωσία, στερώντας από τη πολεμική μηχανή της Ρωσίας πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ», ενώ τα νέα μέτρα «θα αυξήσουν αμέσως τον συνολικό αριθμό των ρωσικών οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις κατά ένα τρίτο».
  • Στόχος είναι «η πίεση να συνεχίσει να αυξάνεται έως ότου η Μόσχα τερματίσει τον πόλεμό της», αν και δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του νέου πακέτου κυρώσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε τροχιά περαιτέρω αυστηροποίησης των μέτρων κατά της Ρωσίας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προετοιμάζεται για την επιβολή του ευρύτερου πακέτου κυρώσεων από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Νέος γύρος κυρώσεων

Η ΕΕ σχεδιάζει να διευρύνει σημαντικά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας τους ερχόμενους μήνες, όπως δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, σε γερμανική εφημερίδα.

Σε δηλώσεις της στη Die Welt, η Κάλας ανέφερε: «Για το φθινόπωρο, καταθέτω τους καταλόγους κυρώσεων με τη μεγαλύτερη εμβέλεια από την έναρξη του πολέμου».

Παράλληλα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας υπογράμμισε το βαρύ τίμημα που έχει ήδη καταβάλει η Μόσχα.

«Οι κυρώσεις της ΕΕ έχουν ήδη κοστίσει ακριβά στη Ρωσία, στερώντας από τη πολεμική μηχανή της Ρωσίας πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ», σημείωσε.

Συνεχίζοντας, η Κάλας εξήγησε την επίδραση που θα έχουν τα νέα μέτρα: «Μόλις υιοθετηθούν, θα αυξήσουν αμέσως τον συνολικό αριθμό των ρωσικών οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις κατά ένα τρίτο. Η πίεση πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται έως ότου η Μόσχα τερματίσει τον πόλεμό της».

Τα προηγούμενα μέτρα

Η Κάγια Κάλας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα ή το περιεχόμενο του νέου πακέτου κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το πιο πρόσφατο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επιβάλλοντας περιορισμούς στον τραπεζικό τομέα της χώρας και στα δίκτυα κρυπτονομισμάτων.

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