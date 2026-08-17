ΕΕ: Ετοιμάζει το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – «Θα το καταθέσω το φθινόπωρο», προανήγγειλε η Κάγια Κάλας

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Σε τροχιά περαιτέρω αυστηροποίησης των μέτρων κατά της Ρωσίας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προετοιμάζεται για την επιβολή του ευρύτερου πακέτου κυρώσεων από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Νέος γύρος κυρώσεων

Η ΕΕ σχεδιάζει να διευρύνει σημαντικά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας τους ερχόμενους μήνες, όπως δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, σε γερμανική εφημερίδα.

Σε δηλώσεις της στη Die Welt, η Κάλας ανέφερε: «Για το φθινόπωρο, καταθέτω τους καταλόγους κυρώσεων με τη μεγαλύτερη εμβέλεια από την έναρξη του πολέμου».

Παράλληλα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας υπογράμμισε το βαρύ τίμημα που έχει ήδη καταβάλει η Μόσχα.

«Οι κυρώσεις της ΕΕ έχουν ήδη κοστίσει ακριβά στη Ρωσία, στερώντας από τη πολεμική μηχανή της Ρωσίας πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ», σημείωσε.

Συνεχίζοντας, η Κάλας εξήγησε την επίδραση που θα έχουν τα νέα μέτρα: «Μόλις υιοθετηθούν, θα αυξήσουν αμέσως τον συνολικό αριθμό των ρωσικών οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις κατά ένα τρίτο. Η πίεση πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται έως ότου η Μόσχα τερματίσει τον πόλεμό της».

Τα προηγούμενα μέτρα

Η Κάγια Κάλας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα ή το περιεχόμενο του νέου πακέτου κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το πιο πρόσφατο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επιβάλλοντας περιορισμούς στον τραπεζικό τομέα της χώρας και στα δίκτυα κρυπτονομισμάτων.