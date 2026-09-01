Ένα αθώο «σπυράκι» έκρυβε καρκίνο του δέρματος – Η συγκλονιστική ιστορία μιας 35χρονης μητέρας

Έμοιαζε με ένα συνηθισμένο σπυράκι και δεν της προκάλεσε αρχικά ιδιαίτερη ανησυχία. Όταν όμως άρχισε να αιμορραγεί, η Jessica Zbinden-Webster αποφάσισε να το ελέγξει. Η διάγνωση που έλαβε στη συνέχεια, της άλλαξε τη ζωή.

Η διάγνωση του καρκίνου και τα προειδοποιητικά σημάδια

Το 2018, η Jessica Zbinden-Webster εντόπισε ένα σπυράκι κάτω από το δεξί της μάτι. Καθώς η ακμή δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο για εκείνη, δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Ωστόσο, ένα πρωί έξυσε ελαφρά το εξόγκωμα και αυτό άρχισε να αιμορραγεί. Τότε άρχισε να ανησυχεί. Επισκέφθηκε τον γιατρό της την επόμενη κιόλας ημέρα, λαμβάνοντας τα δυσάρεστα νέα: το «σπυράκι» ήταν καρκίνος του δέρματος.

«Έπαθα σοκ. Το τελευταίο πράγμα που περίμενα να ακούσω ήταν ο καρκίνος του δέρματος. Πίστευα ότι ο καρκίνος σχετιζόταν αποκλειστικά με τις ελιές (σπίλους), αλλά τώρα γνωρίζω ότι μπορεί να εμφανιστεί ως οποιαδήποτε νέα, ασυνήθιστη ή μεταβαλλόμενη δερματική βλάβη», είπε η γυναίκα.

«Επίσης, θεωρούσα ότι ο καρκίνος του δέρματος αφορά μόνο τους ηλικιωμένους — ανθρώπους στα 70 τους που έκαναν μανιωδώς ηλιοθεραπεία για δεκαετίες. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε κάποιον σαν εμένα», ανέφερε επιπρόσθετα η 35χρονη μητέρα ενός παιδιού από το Ferring του West Sussex.

Η μάχη της Jessica με το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

Ο καρκίνος ήταν ένα διηθητικό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (basal cell carcinoma), μια μορφή όπου τα κακοήθη κύτταρα αναπτύσσονται ως λεπτές, ακανόνιστες δεσμίδες που εισχωρούν βαθιά στους γύρω ιστούς, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό των πραγματικών ορίων του όγκου. Η Jessica υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση Mohs για την αφαίρεση του όγκου μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του κάτω βλεφάρου της — μια διαδικασία που πραγματοποιήθηκε με τοπική αναισθησία ενώ η ίδια διατηρούσε τις αισθήσεις της.

Στη συνέχεια, οι γιατροί πήραν δερματικό μόσχευμα από το χέρι της για να καλύψουν το κενό, καθώς η πληγή ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούσε να περιοριστεί με ράμματα. Μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, υποβλήθηκε σε σειρά επεμβάσεων με laser στην περιοχή, ώστε το δέρμα να αποκτήσει την όψη και τη λειτουργικότητα του ιστού των ματιών. Ωστόσο, η ίδια ομολογεί ότι η διαδικασία αυτή ήταν σοβαρό πλήγμα για την αυτοεκτίμησή της.

«Παρά το γεγονός ότι στην επιφάνεια φαινόταν σχετικά αβλαβής, κάτω από το δέρμα μου ο καρκίνος εξαπλωνόταν προς τα έξω και προς τα κάτω σαν τις ρίζες ενός δέντρου», εξομολογείται η Jessica. «Ο καρκίνος είχε επεκταθεί αρκετά και αναγκάστηκα να αφαιρέσω σχεδόν όλο το κάτω βλέφαρό μου».

«Ήταν μια δύσκολη περίοδος ανάρρωσης, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά. Στα μέσα της δεκαετίας των 20, ως γυναίκα, έχεις εκ των πραγμάτων αυξημένη επίγνωση της εικόνας σου. Το να βγαίνω από το σπίτι με μια τεράστια ουλή και ένα μόσχευμα που επουλωνόταν με έκανε να νιώθω εξαιρετική αμηχανία», πρόσθεσε η ίδια.

Ηλιακά εγκαύματα στην παιδική ηλικία και ο κίνδυνος καρκίνου

Ευτυχώς, η επέμβαση ήταν επιτυχής ως προς την πλήρη αφαίρεση του όγκου και η Jessica έκτοτε δεν έχει αντιμετωπίσει περαιτέρω προβλήματα. Επειδή διαγνώστηκε με καρκίνο σε νεαρή ηλικία, οι δερματολόγοι εκτιμούν ότι η βλάβη στο δέρμα είχε προκληθεί ήδη από την παιδική της ηλικία.

«Ποτέ δεν ήμουν λάτρης της ηλιοθεραπείας και δεν έχω κάνει ποτέ σολάριουμ. Ωστόσο, ως παιδί έπαιζα πολύ σε εξωτερικούς χώρους και, λόγω της ανοιχτόχρωμης επιδερμίδας μου, υπέστην αρκετή βλάβη από τον ήλιο. Τώρα γνωρίζω ότι ένα και μόνο σοβαρό ηλιακό έγκαυμα με φουσκάλες στην παιδική ή εφηβική ηλικία μπορεί να διπλασιάσει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του δέρματος αργότερα στη ζωή», επισήμανε η γυναίκα.

Πλέον, ως μητέρα η ίδια, η Jessica θέλει να καταστήσει την αντηλιακή προστασία πιο προσβάσιμη στους γονείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να μην χρειαστεί άλλα παιδιά να περάσουν την ίδια δοκιμασία.