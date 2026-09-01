Αθώος ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής απειλής – «Έχω μετανιώσει» υποστήριξε

Την αθώωση του συζύγου γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας αποφάσισε σήμερα Τρίτη (1/9) το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, βάζοντας τέλος στη δικαστική εκκρεμότητα που αφορούσε επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας της 24ης Αυγούστου.

Το δικαστήριο, μετά από δύο αναβολές, υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και απαλλάχτηκε ο σύζυγος της παρουσιάστριας από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης σε βάρος της συζύγου του, παρουσία ανηλίκου.

Παράλληλα με την αθωωτική απόφαση, το δικαστήριο προχώρησε στην άρση του περιοριστικού όρου που είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο, ο οποίος του απαγόρευε τη διαμονή στην οικογενειακή εστία με τη σύζυγο και τον ανήλικο γιο τους.

Η κατάθεση της παρουσιάστριας στο δικαστήριο

Στο εδώλιο του μάρτυρα ανέβηκε η παρουσιάστρια, η οποία περιέγραψε τα όσα εκτυλίχθηκαν το πρωί της 24ης Αυγούστου. Όπως ανέφερε, ανάμεσα στο ζευγάρι ξέσπασε έντονος λεκτικός διαπληκτισμός την ώρα που ετοιμαζόταν να μεταφέρει τον γιο τους στον γιατρό. Η ίδια κατέθεσε ότι ένιωσε ένα τράβηγμα στα μαλλιά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπέστη σωματική βλάβη.

Αν και αρχικά ειδοποίησε την αστυνομία, αποχώρησε από το σημείο για να μεταβεί στον παιδίατρο. Λίγο αργότερα, ο σύζυγός της την επικοινώνησε τηλεφωνικά για να της ζητήσει συγγνώμη. «Πάνω από όλα είμαστε γονείς, το θέμα πρέπει να λυθεί με ηρεμία», τόνισε η παρουσιάστρια ενώπιον του δικαστηρίου, αποκαλύπτοντας ότι έχουν ήδη αποφασίσει να απευθυνθούν σε ειδικό σύμβουλο για την ομαλή διαχείριση των οικογενειακών τους σχέσεων.

Μεταμέλεια από τον κατηγορούμενο

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της δημοσιογράφου εξέφρασε την πλήρη μεταμέλειά του κατά την απολογία του, δηλώνοντας έτοιμος να εργαστεί για την υπέρβαση της έντασης: «Έχω μετανοήσει, θα κοιτάξουμε να μην ξανασυμβεί, θα το δουλέψουμε με κάποιον ειδικό».

Υπενθυμίζεται ότι η δίωξη για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής είχε ασκηθεί αυτεπάγγελτα από την Εισαγγελία.