Θρήνος στη Φθιώτιδα: Πέθανε ο γιος του αντιδημάρχου Μακρακώμης, Πάνου Κοντογεώργου – Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του

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Θρήνος στη Φθιώτιδα. Πέθανε ο 32χρονος γιος του αντιδημάρχου Μακρακώμης, Πάνου Κοντογεώργου, Γιάννης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, lamiareport.gr, ξάπλωσε να κοιμηθεί και δεν ξύπνησε ξανά. Ο πατέρας του «αποχαιρέτησε» τον λατρεμένο του γιο με μια σπαρακτική ανάρτηση που ανέβασε στα social media.

«Έφυγε το παλικάρι μας… Έφυγε ο Γιάννης μας ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΥ! Τα χέρια μου τρέμουν αυτή τη στιγμή που γράφω αυτές τις λέξεις και η καρδιά μου πονάει τόσο πολύ, που δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη» έγραψε μεταξύ άλλων ο Πάνος Κοντογεώργος και συνέχισε:

«Σήμερα στις πέντε το απόγευμα, ο Γιάννης μας, μόλις τριάντα δύο χρονών, όπως κοιμόταν, άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή.

Δεν μπορώ να το χωρέσω στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να το δεχτώ.

Έφυγε το παιδί μου.

Έφυγε το παλικάρι που ήταν η ψυχή όλης της περιοχής.

Ένα παιδί που όπου περνούσε έλαμπε ο τόπος.

Με το χαμόγελό του, την καλοσύνη του, την αγάπη του και την παρουσία του.

Σήμερα η μάνα του έχασε το παιδί της.

Ο αδελφός του έχασε τον αδελφό του.

Κι εγώ έχασα τον γιο μου.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για έναν γονιό.

Δεν προλάβαμε να σε χαρούμε όσο έπρεπε, και εσύ δεν πρόλαβες να χαρείς την ζωή…

Έφυγες τόσο νωρίς… τόσο άδικα…

Θα μείνεις όμως για πάντα μέσα στην καρδιά μας και στις καρδιές όλων εκείνων που σε γνώρισαν και σε αγάπησαν.

Έφυγε το παλικάρι μας…

Έφυγε ο Γιάννης μας…

Καλό σου ταξίδι, παιδί μου.

Να σε έχει ο Θεός κοντά Του.

Η μάνα σου, ο αδελφός σου κι εγώ δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ και όλοι οι φίλοι σου οι φίλες σου ο κόσμος όλος .

Κανείς μας δεν θα σε ξεχάσει.

Αιωνία σου η μνήμη Γιάννη μας ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΜΑΣ, και θα ζεις στις καρδιές μας και ότι ζει στην καρδιά δεν φεύγει ποτέ!».