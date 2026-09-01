Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Χανιά – Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς, στα Χανιά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και υδροφόρες από τον Δήμο Χανίων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).