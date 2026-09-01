Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Χανιά – Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων, με 24 πυροσβέστες και 5 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, ενώ κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτιών, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς, στα Χανιά.
  • Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και υδροφόρες από τον Δήμο Χανίων.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς την ημέρα του συμβάντος η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης (κατηγορία 3).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς, στα Χανιά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και υδροφόρες από τον Δήμο Χανίων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

 

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