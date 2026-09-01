Ανδρουλάκης: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις, τους άλλους τους χαϊδεύουν οι ολιγάρχες – Ο κ. Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις, τους άλλους τους χαϊδεύουν οι ολιγάρχες», ενώ χαρακτήρισε «ιστορική ημέρα για το κόμμα και τη χώρα την 3η Σεπτεμβρίου».

Άσκησε έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση για το θέμα της Έλενας Ακρίτα και υποστήριξε ότι «ο κ. Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο, είναι σοκαριστικό».

Αναφερόμενος στο θέμα των κόκκινων δανείων και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Ζητάμε να θεσπιστούν κανόνες και να μην κάνουν ό, τι θέλουν τα funds».

Δείτε το βίντεο του OPEN: