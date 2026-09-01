Σάλος στις ΗΠΑ: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν γαϊδουράκι επειδή τους τρόμαξε – «Ήταν ο γιος μου»

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Ένα περιστατικό στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει σάλο και κύμα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν ένα κατοικίδιο γαϊδουράκι μέσα στην περιφραγμένη ιδιοκτησία της οικογένειας που το φρόντιζε.

Το χρονικό της εφόδου

Το περιστατικό συνέβη στο Σίνταρταουν της Τζόρτζια, κοντά στα σύνορα με την Αλαμπάμα, γύρω στις 12:45 μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με την 30χρονη ιδιοκτήτρια, Χάνα Ίσραελ, οι αστυνομικοί εισήλθαν στο κτήμα της οικογένειας χωρίς προειδοποίηση, καταδιώκοντας έναν ύποπτο, όταν συνάντησαν τον «Χίχο».

«Ισχυρίστηκαν ότι τρέχοντας προς το μέρος τους γκάριζε και ότι ένιωσαν πως βρίσκονταν σε κίνδυνο, γι’ αυτό τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, αφού πρώτα προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν taser», έγραψε η Ίσραελ στο Facebook.

«Ήταν ο γιος μου»

«Ο Χίχο μεγάλωσε μέσα στο σπίτι και συμμετείχε σε εκδηλώσεις με ζώα για παιδιά, δεν θεωρούσε ποτέ κανέναν ξένο», πρόσθεσε η ίδια.

«Και πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο δικό του βοσκοτόπι, επειδή έκανε αυτό που κάνουν όλα τα γαϊδούρια. Προειδοποιούσε για την παρουσία ενός ξένου».

Μια καθηλωτική φωτογραφία που τραβήχτηκε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς δείχνει την Ίσραελ να κλαίει πάνω από το νεκρό ζώο, το οποίο κειτόταν στο έδαφος με τα μάτια του διάπλατα ανοιχτά.



Η Ίσραελ σημείωσε ότι ο Χίχο προερχόταν από τη φάρμα Elseberry Riding and Farm στο Ρόκμαρτ και ότι τον είχε αναθρέψει η ίδια στο βοσκοτόπι της, ταΐζοντάς τον με μπιμπερό.

«Είμαστε συντετριμμένοι. Ήταν ο γιος μου», έγραψε.

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός

Οι αρχές του Σίνταρταουν ανακοίνωσαν ότι ο αστυνομικός που εμπλέκεται στους πυροβολισμούς έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ αρνήθηκαν να δώσουν επιπλέον λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Από την πλευρά της, η Ίσραελ δεσμεύτηκε να κινηθεί νομικά για τον θάνατο του Χίχο.

Μάλιστα, η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων στην πλατφόρμα GoFundMe για την κάλυψη των δικαστικών της εξόδων είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 76.000 δολάρια μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας.