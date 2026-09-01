Καλιφόρνια: 39χρονος παραμόνευε στους διαδρόμους καταστημάτων για να «μυρίσει» γλουτούς γυναικών – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένας 39χρονος άνδρας, με μακρύ ιστορικό παρενοχλήσεων, συνελήφθη ξανά στην Καλιφόρνια, καθώς εντοπίστηκε από τις αρχές να παραμονεύει μέσα σε καταστήματα και να προβαίνει σε ακατάλληλες ενέργειες σε βάρος γυναικών.

Οι καταγγελίες και η ταυτοποίηση

Η αστυνομία του Γκλέντεϊλ κλήθηκε σε επιχείρηση επί της λεωφόρου Glenoaks, λίγο μετά τις 15:30 τοπική ώρα την Παρασκευή, έπειτα από αναφορές για έναν ύποπτο άνδρα που παραμόνευε στο εσωτερικό του καταστήματος.

Ο άνδρας εθεάθη σκυμμένος στους διαδρόμους και φαινόταν να «μυρίζει κάποιον», ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το KTLA.

🚨Southern California’s serial ‘butt sniffer’ arrested again A Southern California man with a history of arrests for sniffing women’s rear ends in public has been arrested again.pic.twitter.com/jFSNnXTEiI#California #USA

Glendale PD said they received a call about a suspicious… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 1, 2026



Καθώς οι αστυνομικοί ολοκλήρωναν την επέμβασή τους, λήφθηκε μια δεύτερη κλήση από το κατάστημα Marshalls στη διασταύρωση των λεωφόρων Brand και Broadway, όπου καταγγέλθηκε ένα παρόμοιο περιστατικό.

Οι αρχές εξέτασαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και των δύο σημείων και ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως τον 39χρονο Καλίσι Κράουντερ.

Ο Κράουντερ εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή της South Brand Boulevard και συνελήφθη με την κατηγορία της παραβίασης των όρων της αναστολής του.

Οι προηγούμενες συλλήψεις

Η σύλληψη αυτή αποτελεί την τελευταία προσθήκη στις κατηγορίες που βαρύνουν τον 39χρονο — έναν καταδικασμένο για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, του οποίου το ιστορικό με επανειλημμένα περιστατικά «οσφρητικής παρενόχλησης» εκτείνεται σε βάθος ετών.

Ο Κράουντερ είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025 έπειτα από ένα ακόμη καταγγελλόμενο περιστατικό μέσα σε κατάστημα του Μπέρμπανκ.

Το συμβάν αυτό είχε λάβει χώρα περίπου έναν μήνα μετά τη σύλληψή του για ανάλογη συμπεριφορά, στο εμπορικό κέντρο Empire Center της ίδιας πόλης.

Στην παλαιότερη εκείνη υπόθεση, η αστυνομία είχε κληθεί στο κατάστημα Nordstrom Rack έπειτα από αναφορές για έναν ύποπτο άνδρα που περιφερόταν στο γυναικείο τμήμα.

Το βιντεοληπτικό υλικό έδειξε τον Κράουντερ να ακολουθεί μια γυναίκα πελάτισσα μέσα στο κατάστημα, να σκύβει πίσω της και να «προβαίνει σε άσεμνη συμπεριφορά, μυρίζοντας με ακατάλληλο τρόπο τους γλουτούς της», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Μπέρμπανκ.

Στη συνέχεια εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κοντινό κατάστημα Walmart.

The man was seen “hunkered down” in the aisles of a Glendale business and appeared to be “sniffing someone out,” according to police. https://t.co/U8THexnQbJ pic.twitter.com/mVXRMWw2bK — KTLA (@KTLA) August 31, 2026

Η παραβίαση της αναστολής και η φυλάκιση

Ο Κράουντερ είχε ήδη αφεθεί ελεύθερος υπό όρους για μια σειρά από παρόμοια περιστατικά στις περιοχές του Μπέρμπανκ και του Γκλέντεϊλ, τα οποία χρονολογούνται από το 2021.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, διατάχθηκε να εκτίσει ποινή φυλάκισης 135 ημερών στη φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες, αφού ομολόγησε ότι παραβίασε τους όρους της αναστολής του, σύμφωνα με την εισαγγελία της κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο Κράουντερ θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας.