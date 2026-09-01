ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή 22 κατηγορούμενων πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας – «Η τεχνική λύση στην καρδιά του προβλήματος»

Την ενοχή των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Διονύσης Μουζάκης, ο οποίος στάθηκε στα κοινά στοιχεία που εντόπισε πίσω από τις δηλώσεις των εκτάσεων.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, όπως μεταδίδει το dikastiko.gr, οι επίμαχες δηλώσεις παρουσίαζαν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: παραγωγοί, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, εμφανίζονταν να διαθέτουν εκτάσεις σε άλλες περιοχές της χώρας, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης ενισχύσεων.

«Συνήθως επρόκειτο για παραγωγούς που για πρώτη φορά δήλωναν εκτάσεις, οι εκτάσεις ήταν εκτός Κρήτης, τα μισθωμένα αγροτεμάχια δηλώθηκαν για πρώτη φορά από τους δήθεν ιδιοκτήτες στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της χρονιάς που τα μίσθωσαν σε άλλους», ανέφερε ο Διονύσης Μουζάκης, περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά που, κατά την εκτίμησή του, εμφανίζονταν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

«Η τεχνική λύση στην καρδιά του προβλήματος»

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση διαδραμάτισε η «τεχνική λύση» του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω της οποίας μπορούσαν να δηλωθούν εκτάσεις που βρίσκονταν σε διαφορετικές περιοχές από εκείνες, όπου δραστηριοποιούνταν οι παραγωγοί.

«Η τεχνική λύση βρίσκεται στην καρδιά του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή επέτρεπε, όταν δεν υπήρχαν εκτάσεις για βόσκηση, να δανειστούν από άλλες περιοχές οι αγρότες», σημείωσε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, συνδέοντας τη διαδικασία με την αύξηση του αριθμού των αιγοπροβάτων και την ανάγκη εξασφάλισης εκτάσεων.

Όπως ανέφερε, οι εκτάσεις που εμφανίζονταν ως διαθέσιμες προς χρήση δηλώνονταν σε αρκετές περιπτώσεις ως μισθωμένες με μισθωτήρια που, σύμφωνα με την κατηγορία, ήταν πλαστά.

«Αποδεικνύεται πλήρως η ενοχή τους»

«Συνοψίζοντας, άπαντες οι 16 πρώτοι υπέβαλαν ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεδομένου ότι οι δηλωθέντες ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν είχαν στην πραγματικότητα στην κυριότητά τους τις εκτάσεις. Δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο Δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων, ήταν εκτάσεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, δεν προέκυψε ότι μετέφεραν το ζωικό τους κεφάλαιο στα μέρη όπου φαίνονταν μισθωμένες οι εκτάσεις ή ότι τέλεσαν τις απαιτούμενες αγροτικές εργασίες. Κατά τη γνώμη μου, αποδεικνύεται πλήρως η ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, όπως κατηγορούνται», ανέφερε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, ζητώντας από το δικαστήριο να τους κηρύξει ένοχους.