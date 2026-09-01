Το έσκασε από την Τουρκία για να μη μπει φυλακή αλλά τον έπιασαν στη Θεσσαλονίκη – Ο φυγάς καταζητούνταν από την Interpol

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Στα χέρια των αστυνομικών αρχών στη Θεσσαλονίκη έπεσε ένας 51χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος διέφευγε τη σύλληψη στη χώρα του προκειμένου να γλιτώσει την φυλάκιση.

Ειδικότερα, ο 51χρονος εντοπίστηκε να στερείται των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.

Ο φυγάς καταζητούνταν από την Interpol

Από τον αστυνομικό έλεγχο προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Αναζητήσεων από την INTERPOL Τουρκίας, καθώς καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα 12 έτη για τα αδικήματα της απάτης και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής για τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.