Ιωάννινα: Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης – Συνελήφθη υπάλληλος επιχείρησης για χορήγηση αλκοόλ

Αστυνομικοί στα Ιωάννινα συνέλαβαν υπάλληλο επιχείρησης για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικη, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026.

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Κοινωνία

Ιωάννινα/Ανήλικη μεθυσμένη
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη υπάλληλος επιχείρησης στα Ιωάννινα, ύστερα από την αποκάλυψη περιστατικού μέθης ανήλικης.
  • Το νεαρό κορίτσι μεταφέρθηκε από τον πατέρα της στο νοσοκομείο, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.
  • Η ανήλικη είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από επιχείρηση όπου εργαζόταν η συλληφθείσα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων.

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Στη σύλληψη υπαλλήλου επιχείρησης προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων,  ύστερα από την αποκάλυψη περιστατικού μέθης ανήλικης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 και έγινε γνωστό στις Αρχές τις πρώτες ώρες της Κυριακής 30 Αυγούστου, όταν το κορίτσι μεταφέρθηκε από τον πατέρα της στο νοσοκομείο, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Από πού προμηθεύτηκε το αλκοόλ

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής της αστυνομικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από επιχείρηση, όπου εργαζόταν η γυναίκα που συνελήφθη.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας, που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

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