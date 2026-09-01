Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 39χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας – Μιλούσε άσεμνα σε 32χρονη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία 32χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 32χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας της απηύθυνε άσεμνες εκφράσεις ενώ βρισκόταν σε κεντρικό σημείο της πόλης.

O 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας

Αστυνομικοί εντόπισαν τον 39χρονο και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.