Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 39χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας – Μιλούσε άσεμνα σε 32χρονη

Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ένας 39χρονος άνδρας έπειτα από καταγγελία 32χρονης γυναίκας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο άνδρας κατηγορείται ότι της απηύθυνε άσεμνες εκφράσεις σε κεντρικό σημείο της πόλης και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Περιπολικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία 32χρονης γυναίκας.
  • Σύμφωνα με την αστυνομία, η 32χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας της της απηύθυνε άσεμνες εκφράσεις σε κεντρικό σημείο της πόλης.
  • Ο 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία 32χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 32χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας της απηύθυνε άσεμνες εκφράσεις ενώ βρισκόταν σε κεντρικό σημείο της πόλης.

O 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας

Αστυνομικοί εντόπισαν τον 39χρονο και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ