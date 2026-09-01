Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 39χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας – Μιλούσε άσεμνα σε 32χρονη

Στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία 32χρονης γυναίκας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η 32χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας της απηύθυνε άσεμνες εκφράσεις ενώ βρισκόταν σε κεντρικό σημείο της πόλης.
O 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας
Αστυνομικοί εντόπισαν τον 39χρονο και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.