«Νόμιζα ότι ήταν από το άγχος»: Το σύμπτωμα που παρατήρησε μια γυναίκα πριν διαγνωστεί με σπάνιο καρκίνο

Μια παράξενη αλλαγή στην όρασή της, την οποία αρχικά απέδωσε στο άγχος, αποδείχθηκε το πρώτο σημάδι μιας σπάνιας μορφής καρκίνου. Μια γυναίκα ήταν μόλις 41 ετών όταν οι «λάμψεις» που έβλεπε στη δουλειά την οδήγησαν σε εξετάσεις και σε μια διάγνωση που της άλλαξε τη ζωή.

«Κάτι δεν πήγαινε καλά»: Το «ύπουλο» σύμπτωμα στην όραση που αποκάλυψε σπάνιο καρκίνο

Η κατάσταση της Lara Vivo επιδεινώθηκε όταν ο καρκίνος έκανε μετάσταση στο συκώτι και πλέον θεωρείται μη ιάσιμος. Τον Μάρτιο του 2019, η γυναίκα άρχισε να παρατηρεί «λάμψεις που αναβόσβηναν» ενώ βρισκόταν στην εργασία της. Όταν εξέφρασε την ανησυχία της στους συναδέλφους της, εκείνοι δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν τι εννοούσε.

«Είχα αυτή την περίεργη ενόχληση στην όρασή μου στη δουλειά, αλλά δεν μπορούσα να την εξηγήσω. Απλώς ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», θυμάται η ίδια.

Αρχικά, η Lara υπέθεσε ότι τα συμπτώματα προκαλούνταν από το άγχος. Ωστόσο, μετά από μια τυπική εξέταση σε οπτομέτρη, παραπέμφθηκε επειγόντως σε οφθαλμολογική κλινική. Οι εξειδικευμένες εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι η 41χρονη έπασχε από μελάνωμα του ραγοειδούς χιτώνα (uveal melanoma).

Τι είναι το μελάνωμα του ραγοειδούς χιτώνα

Το μελάνωμα του ραγοειδούς χιτώνα είναι μια σπάνια μορφή καρκίνου του οφθαλμού, η οποία εκδηλώνεται στον ραγοειδή χιτώνα — το μεσαίο στρώμα ιστού στο τοίχωμα του ματιού.

Στην περίπτωση της Lara, οι γιατροί εντόπισαν έναν όγκο 1 εκατοστού στο δεξί της μάτι, ο οποίος στη συνέχεια προκάλεσε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

Η δύσκολη στιγμή της διάγνωσης

Περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε για τη διάγνωση με σπάνιο καρκίνο, η ίδια ανέφερε: «Θυμάμαι να λέω “μισό λεπτό, είπατε καρκίνος;”. Δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα άλλο από εκείνη τη στιγμή. Βγήκα από την αίθουσα αναμονής και ξέσπασα σε λυγμούς στην αγκαλιά του συντρόφου μου».

«Θέλω να ζήσω»: Η μάχη με τον καρκίνο και η ελπίδα για θεραπεία

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, η Lara αρνείται να τα παρατήσει. Ελπίζει ότι θα μπορέσει να υποβληθεί σε τρεις γύρους εξειδικευμένων θεραπειών στο Γενικό Νοσοκομείο του Σαουθάμπτον, με το κόστος κάθε κύκλου να αγγίζει τις 40.000 λίρες. «Έχω λάβει μια εφιαλτική διάγνωση, αλλά συνεχίζω την έρευνα και δεν το βάζω κάτω. Θέλω να ζήσω», δήλωσε η γυναίκα.

«Τα τελευταία επτά χρόνια η ζωή μου ήταν μόνο ραντεβού με γιατρούς, καρκίνος και νοσοκομεία. Είχα σχεδιάσει να παντρευτώ και ίσως να κάνω παιδιά. Αυτά τα όνειρα δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Αυτή η ασθένεια μου κατέστρεψε τη ζωή. Εξωτερικά δεν φαίνομαι άρρωστη, αλλά αυτή τη στιγμή δίνω μάχη για τη ζωή μου. Ο καρκίνος αυτός είναι επίμονος, αλλά ούτε εγώ πρόκειται να παραιτηθώ», ανέφερε η Lara.