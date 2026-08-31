Εφιάλτης στο Γκραν Κάνιον: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 αγνοούμενοι από φονική πλημμύρα – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε εξέλιξη βρίσκεται γιγαντιαία κινητοποίηση των Αρχών στο Γκραν Κάνιον των ΗΠΑ, καθώς μια σαρωτική ξαφνική πλημμύρα προκάλεσε τον θάνατο ενός 46χρονου άνδρα, ενώ τουλάχιστον 15 πεζοπόροι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το καταστροφικό κύμα λάσπης, βράχων και συντριμμιών χτύπησε τις δημοφιλείς περιοχές Μπράιτ Άντζελ Κάνιον και Φάντομ Ραντς στις 14:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα) του Σαββάτου.

additional video released by the national park service shows bright angel creek flash flooding near the phantom ranch ranger station in the grand canyon saturday evening. 15 people remain unaccounted for. https://t.co/d1DfTDmFFq pic.twitter.com/TJG5ZFxUYA — Michael Rusch (@weeddude) August 31, 2026

Συγκλονιστικές εικόνες

Αποκαλυπτικά πλάνα κατέγραψαν έναν ορμητικό χείμαρρο νερού να παρασέρνει μια κατασκευή που έμοιαζε με κτίριο προς τα κάτω, την ώρα που το τοίχωμα λάσπης σάρωνε τη χαράδρα.



Δραματικό βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης κατέγραψε ελικόπτερα να μεταφέρουν ανθρώπους σε ασφαλές σημείο, ενώ η βροχόπτωση σφυροκοπούσε και η έκταση της καταστροφής ήταν ορατή από ψηλά.

Έκκληση για τους αγνοούμενους

Σε ενημέρωση το απόγευμα της Κυριακής, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων του Γκραν Κάνιον (NPS) απηύθυνε έκκληση για πληροφορίες σχετικά με 20 αγνοούμενους, προτού εκπρόσωπος αναθεωρήσει αργότερα τον αριθμό στους 15.

Η NPS ζητεί από οποιονδήποτε γνωρίζει πεζοπόρους ή κατασκηνωτές που βρίσκονταν στο εσωτερικό του φαραγγιού κατά μήκος του διαδρόμου του ρέματος Μπράιτ Άντζελ στις 29 Αυγούστου, καθώς και από οποιονδήποτε είχε κάνει κράτηση σε χώρο κατασκήνωσης στον επηρεαζόμενο διάδρομο, να παράσχει πληροφορίες στο Τμήμα Ερευνητικών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων.

People look on helplessly as 15 missing, 62 evacuated after #GrandCanyon FLASH flood — pedestrian bridges washed away pic.twitter.com/sPT82Waytc — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) August 31, 2026



Αυτό περιλαμβάνει άτομα που ενδέχεται να ταξίδευαν κατά μήκος του μονοπατιού Νορθ Κάιμπαμπ από την αφετηρία του μονοπατιού προς το Φάντομ Ραντς, να διέμεναν στο χώρο κατασκήνωσης Μπράιτ Άντζελ, ή να ταξίδευαν ή διέμεναν στην περιοχή που είναι γνωστή ως «the Box» βόρεια του Φάντομ Ραντς.

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν υπάρχει φόβος ότι οι αγνοούμενοι παρασύρθηκαν από τα νερά ή απλώς δεν έχουν καταγραφεί επίσημα ακόμη.

A search is under way for more than 20 people who may be missing after flash floods tore through Arizona’s Grand Canyon. More than 60 people were airlifted to safety. Heavy rains sent water surging down the steep, rocky terrain. pic.twitter.com/Z6Qe6T4y7I — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 31, 2026

Οι περιοχές που επλήγησαν

Το Γκραν Κάνιον, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός που προσελκύει περίπου πέντε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, ανακοίνωσε επίσης ότι θα αναστείλει τη λειτουργία των ξενοδοχείων σε ολόκληρη την περιοχή από τη Δευτέρα και θα επιβάλει περιορισμούς στο νερό λόγω ζημιών στις υποδομές.

Το Μπράιτ Άντζελ Κάνιον είναι ένας δημοφιλής χώρος κατασκήνωσης περίπου ένα χιλιόμετρο βόρεια του ποταμού Κολοράντο στο Γκραν Κάνιον, που διαθέτει δροσερό, τρεχούμενο νερό και λεύκες.

Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και το Φάντομ Ραντς, το μοναδικό κατάλυμα κάτω από το χείλος του φαραγγιού.

Η όαση αυτή είναι προσβάσιμη μόνο με μουλάρι, με τα πόδια ή με ράφτινγκ στον ποταμό Κολοράντο. Μια καμπίνα για δύο άτομα κοστίζει 226,39 δολάρια τη νύχτα, ενώ μια ομαδική καμπίνα κοστίζει 398,39 δολάρια τη νύχτα, αναφέρει η New York Post.

Αεροδιακομιδές και εκκενώσεις

Συνολικά 62 άτομα απομακρύνθηκαν από το Φάντομ Ραντς και το κάτω τμήμα του μονοπατιού Νορθ Κάιμπαμπ μέχρι το πρωί της Κυριακής, αφότου τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης της NPS ξεκίνησαν αμέσως επιχείρηση αεροδιακομιδής.

Αναμένονται περαιτέρω εκκενώσεις από το Φάντομ Ραντς και τον χώρο κατασκήνωσης Κότονγουντ.