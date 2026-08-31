Τραμπ: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, είναι κράτος σε παρακμή – Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την απόλυτη αποφασιστικότητά του να εμποδίσει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων διακήρυξε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία της Τεχεράνης συνιστά θανάσιμη απειλή για τη διεθνή ασφάλεια.

Παράλληλα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου έπλεξε το εγκώμιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας το Ιράν «κράτος σε παρακμή» και διαβεβαιώνοντας ότι η Ουάσινγκτον επικρατεί με ευκολία στη σύγκρουση.

«Θα κατέστρεφαν το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή»

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία «πολύ βίαιους, κακούς ανθρώπους».

«Δεν μπορείς να τους αφήσεις να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, και δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», τόνισε.



«Το Ιράν είναι ο υπ’ αριθμόν ένα ηγετικός κρατικός χορηγός της τρομοκρατίας. Το έχετε ακούσει αυτό πολλές φορές, σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Απαντώντας σε όσους αμφισβητούν τις στρατιωτικές του αποφάσεις, ο Τραμπ ανέφερε: «Έχω πολλούς ανθρώπους που λένε, “Λοιπόν, έπρεπε να το κάνεις;”. Και μετά εγώ λέω, “Πιστεύετε ότι είναι εντάξει για το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο;”. Ένα πυρηνικό όπλο είναι μαζική καταστροφή, ξέρετε, πάρτε αυτό που βλέπετε και πολλαπλασιάστε το επί εκατό».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα είχε κάνει χρήση πυρηνικών όπλων αν τα είχε αποκτήσει, ισχυριζόμενος ότι η Μέση Ανατολή «θα είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί» και ότι το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί, με τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη να αποτελούν ενδεχομένως τους επόμενους στόχους.

«Αν δεν ήμουν εγώ πρόεδρος, το Ισραήλ θα είχε χαθεί. Δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Και πιθανότατα δεν θα υπήρχε Μέση Ανατολή», συμπλήρωσε.

«Καταπληκτικός ο αποκλεισμός — Κράτος σε παρακμή το Ιράν»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ προκαλούν τεράστια ζημιά στο Ιράν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών μέτρων πίεσης.

«Κάνουμε σπουδαία δουλειά. Ο αποκλεισμός ήταν καταπληκτικός… τους χτυπάμε πολύ σκληρά. Κανείς δεν έχει δεχθεί ποτέ τέτοιο χτύπημα», δήλωσε.

Χαρακτηρίζοντας το Ιράν «κράτος σε παρακμή», ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι εξεπλάγη όταν η Τεχεράνη άρχισε να βάζει στο στόχαστρο τις χώρες του Κόλπου στην αρχή του πολέμου.

«Όλοι σοκαρίστηκαν. Εγώ εξεπλάγην», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του οι επιθέσεις αυτές στέρησαν από το Ιράν τη διεθνή υποστήριξη.

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε πυρά κατά των Δημοκρατικών, κατηγορώντας τους ότι επιθυμούν την ήττα των ΗΠΑ στους πολέμους κατά του Ιράν και της Βενεζουέλας. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι σενάριο ήττας δεν υφίσταται, καθώς η χώρα «κερδίζει απολύτως εύκολα».